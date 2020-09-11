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抽股票囉！汎德永業10月掛牌「股價衝至369元」　抽中1張現賺18萬元

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▲保時捷台北敦南展示中心今年三月開幕，汎德永業董事長唐慕蓮(左三)與台灣保時捷總裁Mathias Busse(左四)共同出席剪綵儀式。（圖／汎德永業提供）

▲保時捷台北敦南展示中心今年3月開幕。汎德永業董事長唐慕蓮（左三）與台灣保時捷總裁Mathias Busse（左四）共同出席剪綵儀式。（圖／汎德永業提供）

財經中心／台北報導

代理豪華車BMW（寶馬）、Porsche（保時捷）的「汎德永業」（2247）預計10月中旬掛牌上市，承銷價暫訂180元，睽違15年再度有車商掛牌，若以11日興櫃參考價衝369元計算，等於中籤1張的投資人，可以現賺18萬元。民眾就算買不起豪車，也可以靠豪車賺錢，將掀起抽籤風潮。

汎德將採競拍及公開申購方式承銷，預計9月17日起就會著手進行競拍作業，每股承銷價格暫定180元。若參考11日興櫃價格，等於抽中一張，現賺逾18萬元，預估將掀起競拍及申請抽籤熱潮。

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汎德永業主要負責BMW、保時捷、MINI豪華進口車的銷售與維修保養業務，在進口車市場已累積40年經驗，客群明確，主攻高社經地位，進口車買氣逐年升溫，已連續6年賺超過一個資本額，今年上半年每股賺進6.04元，年增48.77%，更創下近3年同期新高。

汎德總裁唐榮椿表示，公司成立40幾年，現在上市並不是因為缺錢，公司也不缺資金，而是為了要永續經營，且募集資金也有多種用途，更易於招募人才。面對大環境與疫情，他也坦言現在不是一個好時機，但認為對的事情，就該自然去做。

汎德由於新車大量到港，8月合併營收推升至33.4億元，月增12.79%，年增52.14%；累計今年1至8月合併營收246億元，年增15.61%。汎德總經理杜黃旭表示，台灣運動休旅車（SUV）已成市場主流趨勢，並持續成長，去年國內休旅車銷售數量已達整體新車銷售市場49.29%。

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