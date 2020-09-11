英國與日本簽訂FTA　99%出口貨品都享零關稅

▲英國首相強生與日本首相安倍晉三在G7峰會上握手。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真倫敦專電

英國今天宣布與日本簽訂自由貿易協定（FTA），這是英國從今年1月31日正式脫歐以來，首次簽署的重大貿易協定，預計雙方貿易額將增加152億英鎊（約新台幣5711億元）。

英國政府表示，英日FTA由英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）和日本外務大臣茂木敏充在英國時間今天上午透過視訊簽署。對日本而言，能讓日本獲得不同於與歐盟簽署貿易協定的貿易利多，對於英國則是讓英國企業拓展貿易觸角，同時也能創造就業、刺激經濟成長。

英國政府指出，與日本簽署FTA，同時也是朝加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）跨出重要的一步。英國先前就曾表達加入CPTPP的意願，表示將有助英國貿易關係多元化。

CPTPP目前包含11個成員國，有加拿大、澳洲、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

英國政府表示，與日本簽署自由貿易協定後，99%出口至日本的貨品將享有零關稅。分析顯示，英日貿易協定將為英國帶來約15億英鎊經濟成長，長期而言，將使英國員工薪資增加8億英鎊。英國製造業、食品業與科技產業都能全面獲益。

日本在英國的主要投資商例如日產（Nissan）及日立（Hitachi）從日本出口至英國的零組件將能享有零關稅，預料將從中獲益、提高產值。

英國自1月31日脫歐之後，持續尋求與重要經濟體簽訂雙邊貿易協定。英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，脫歐給予英國與全世界國家商談FTA的自由。

然而，英國廣播公司（BBC）報導，分析師認為，英國與日本簽訂FTA或許意義大於實質，因為僅能對英國國內生產毛額（GDP）提供約0.07%的小小助益，和脫歐造成的損失相比是九牛一毛。

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