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惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

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▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲惠譽認為，銀行業紓困即使有政府保證與擔保品，但是逾放比率仍可能升溫。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

惠譽國際信用評等上修了台灣GDP的成長預測，然惠譽對台灣銀行業以及其經營環境中值「a」仍維持負向展望。惠譽信用評等指出，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情、景氣下行風險，銀行業的資產品質、獲利能力、以及一些銀行的資本水準持續受壓，且惠譽預期，這些方面很難在2021年以前會有持續性的改善。

惠譽將台灣今（2020）年與明（2021）年的實質GDP成長預測由原先緊縮0.2%與成長2.8%上修至1%與3%。此次修正主要源自於惠譽認為私人消費與商品出口將較先前的預期假設恢復得更快。

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惠譽認為，台灣銀行業的逾期放款比率將由2020年6月底的1%上升至2021年底的2%，由於銀行的紓困放款將於2020年第四季至2021年上半年逐步到期，逾放認列亦將被推遲至該期間。

台灣銀行業提供的紓困放款主要提供給受疫情影響的中小企業與個人，其餘額於今年8月底上升至佔總放款的5.8%。儘管大部分的紓困放款有政府保證或擔保品，但銀行近期的預期信用損失仍可能因減損放款的上升而增加。

惠譽預估銀行業的稅前資產報酬率（ROA）將由2019年的0.7%與今年上半年年化ROA為0.6%下降至2021年的0.5%。較弱的獲利能力與增加的風險偏好將在2020年持續對一些銀行的資本水準造成壓力。由於銀行業在維持股利發放下，仍展現較高的放款成長偏好，因此銀行業的普通股權益第一類資本比率可能從2019年底的11%下降至2020年底的10.5%。

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