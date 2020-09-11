講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

▲金管會主委黃天牧（中）、國發會主委龔明鑫（左五）、金管會副主委邱淑貞（左四）、金管會銀行局局長莊琇媛（左三）、金管會國際業務處處長賴銘賢（左二）與金管會銀行局主秘童政彰（左一）今日前往視察中國信託銀行首家雙語示範分行─市府分行，由中信銀行董事長利明献（右五）、副董事長詹庭禎（右四）、總經理陳佳文（右三）、個人金融執行長李玉秋（右二）與個人金融副執行長楊淑惠（右一）陪同。（圖／中信銀行提供）

記者李錦奇／台北報導

政府積極推動雙語政策，金管會也鼓勵銀行業開設雙語分行，提供國際化服務，逐漸展現成效。金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫等官員，今（11）日一起前往視察中國信託銀行首家雙語示範分行—市府分行，對於業者投入友善雙語金融服務的用心與細膩度，給予肯定，黃天牧也期許2030年前能達成每家分行皆有外語服務人員，全面完成雙語分行建置。

此次出馬視察的金管會與國發會官員，陣容龐大，除了黃天牧與龔明鑫，還包括金管會副主委邱淑貞、金管會銀行局局長莊琇媛、金管會國際業務處處長賴銘賢，與金管會銀行局主秘童政彰，而中信銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、總經理陳佳文等高階主管，也親自出面接待，一起聆聽Home Bank APP友善英文介面操作說明，以及參觀台外幣兌換機示範操作。

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▲金管會主委黃天牧（左）與國發會主委龔明鑫（右）參觀中信銀行臺外幣兌換機示範操作。（圖／中信銀行提供）

▲金管會主委黃天牧（穿西裝右二）與國發會主委龔明鑫（穿西裝右一）在中信銀行董事長利明献（穿西裝左二）與中信銀行總經理陳佳文（穿西裝左一）陪同下，聆聽Home Bank APP友善英文介面操作說明。（圖／中信銀行提供）

據了解，為了配合友善雙語政策，中信銀自今年7月1日起，由市府分行（臺北市）、市政分行（臺中市）與博愛分行（高雄市）擔任北、中、南三地的雙語示範分行，以市府分行為例，除了建置完整的雙語標示，如叫號機、匯利率顯示看板、作業表單等皆以中英文顯示，近6成櫃檯服務人員皆能以英語提供金融服務。

除此之外，中信銀行網路銀行與行動銀行提供友善英文介面，包含轉帳、換匯、資產查詢等功能，根據內部統計，外籍人士每個月登入行動銀行人次逾1萬2千次，平均每人每月登入次數高達9次。

中信銀行提供逾6,300台中英文ATM服務，若客戶使用外國信用卡與金融卡，更有12國語言供客戶選擇，基隆港與高雄港另設置臺外幣兌換機，提供新臺幣與美元、日圓、人民幣間雙向兌換，強化外籍人士金融服務體驗。