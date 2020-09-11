遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

▲繼承遺產就算在免繳稅額度內，仍要申報。（示意圖／視覺中國CFP）

財經中心／綜合報導

根據統計，台灣多數的繼承案件大都不會被課到遺產稅，以一般家庭來說，被繼承人有留下配偶和二個成年子女的狀態，光是扣除額通常就達到716萬，另外再加上免稅額1200萬元，相當於遺產淨額在1916萬元以下的案件都不會被課到遺產稅。但777遺囑網創站律師劉韋德提醒，就算不會課到稅，也要去報稅，否則會有罰鍰！

熟悉遺產繼承法令的律師劉韋德舉出一個實際案例，王先生在3個月前過世了，身後留下了1間位於市郊的房子，市價約900萬，土地公告現值和房屋評定現值只有120萬，另外他還留下200萬的存款。繼承兒子聽人說，目前遺產稅的免稅額是1200萬，算一算遺產加起來根本不需要繳稅，所以不知道是否應該去國稅局申報遺產稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉韋德表示，依據我國的遺產稅法規定，遺產稅並不是直接依據被繼承人死亡後留下的「遺產總額」計算，而是必須先剔除不列入遺產總額的項目（遺贈稅法16條），另外再將可依法扣除的項目扣除（遺贈稅法17條），再減掉免稅額，最後才是所需要繳納遺產稅的淨額。

劉韋德說，這樣算下來，其實每年應該要繳遺產稅的案件比例上並不是很多。以去（108）年台灣過世的總人數為17萬5424人，他們的繼承人當中，有一些人要繳高額遺產稅，但根據財政部108年的統計資料，達到課稅門檻的比例僅約5.13％。

劉韋德指出，依據遺贈稅法第16條規定，有很多遺產是可以不列入遺產總額的。例如對，各級政府及公立教育文化公益慈善的捐贈、文化歷史美術遺產、人壽保險金、供公眾通行道路之土地等，繼承人都可以逐一確認扣除，以避免枉繳遺產稅。

另外，若是被繼承人遺有配偶，還可以扣除493萬元，若有直系血親卑親屬之繼承人者，每人還可以自遺產總額中扣除50萬元。若是繼承人未滿20歲者，還可以按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣50萬元，而被繼承人之喪葬費用也可以直接扣除123萬。

他表示，若以一般家庭，被繼承人有留下配偶和二個成年子女的狀態下，光是扣除額通常就可以達到716萬，另外再加上免稅額1200萬元的話，凡是遺產淨額在1916萬元以下的案件，都不會被課到遺產稅。

不過劉韋德提醒，根據遺產及贈與稅法施行細則第20條的規定，除非被繼承人死亡時「沒有留下任何財產」，否則只要遺有財產，不論金額多少，納稅義務人都應填具遺產稅申報書，向主管稽徵機關據實申報，否則會被以罰鍰。

他說，案例中王先生的遺產不到繳納遺產稅的門檻，但是當王先生的繼承人要去辦理各項遺產（土地、房屋、存款）的繼承登記時，還是要有國稅局核發的「遺產稅免稅證明書」，各個相關機關（地政事務所、銀行等）才會受理辦理。因此，即使遺產不多、不需繳納遺產稅，仍需向國稅局申報後，才能取得遺產稅免稅證明書。

▲劉韋德律師。（圖／ ETtoday新聞雲資料照）

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長遺囑撰寫、遺產繼承、不動產等相關案件，現任職某上市公司資深法務主管。

劉律師免費諮詢信箱 lawyerleoliu@gmail.com

(限不動產糾紛、遺產繼承、婚姻等相關案件)