Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

▲Adobe深度剖析台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思關鍵洞察。（圖／視覺中國）

記者邱倢芯／台北報導

根據Adobe近日發布的《亞太區消費者前景調查》（APAC Consumer Survey Results for APAC Region），顯示在疫情期間，消費者行為出現大幅轉變，有58%的消費者增加網路購物頻率，更有74%的消費者表示，疫情將改變原有及未來的購物方式。

Adobe發現，許多傳統產業深受疫情影響，但如電商業者、線上學習、遠距教學、會議視訊、數位行銷、網路服務、線上外送餐飲平台等重視數位與網路服務之企業反因此受益，甚至出現業績爆漲的疫情紅利。此外，許多以數位原生為主的企業，也因消費者行為改變，打破成長趨緩僵局，開闢出全新的經營方向。

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一場因消費者與用戶端習慣改變，促使市場加速進行數位轉型、體驗的新商業革命，不僅能將過往看得到吃不到的「宅經濟」，轉化為企業的實質收益，更將為數位產業帶來令人驚豔的爆發性成長。

Adobe認為，相較於數位產業的快速成長，未做足數位轉型（digital transformation），只停留在數位化（digitalization）階段的企業，則因應變能力有限而飽受疫情困擾。

一般企業所謂的「數位化」，通常僅是將實體文件及資料，輸入至電腦中便於管理，對企業決策與經營並無實質助益；「數位轉型」則是將數位化後的資料，依結構、屬性進行整理歸納、篩選與分析，並得出可供推動營運、銷售、產品的資訊。因此，能幫助企業前進與成長的數位轉型，才是所有企業都應該追求的正確方向。

無論是疫情威脅或是大環境變化所帶來各式影響，數位轉型已成為現代企業生存的重要關鍵，從根本的服務、思維，乃至於長期佈局，都必須進行全面化調整，將數位轉型從「選配」變成「標配」，甚至是「必須」。

而轉型的關鍵則在於轉變過去以業務流程為中心的模式，轉向以客戶體驗為中心；而這需要企業在架構和文化層面上的變革。Adobe提出的客戶體驗管理（Customer Experience Management）理念，正是針對構建卓越客戶體驗的經驗和解讀。它提出在透過數據瞭解客戶即時、統一的資料的基礎上，利用人工智慧技術將量個人化內容推送給合適的客戶，並跨平臺和觸點式提供一致性的體驗。