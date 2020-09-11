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【黃寶慧】慧眼看天下／中印邊境打響第一槍 寒冬前熱戰!？ 川普再獲和平獎提名 被爆早知病毒致命!

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 新聞節目中心／綜合報導

中印邊境對峙再升級！大陸西部戰區9月8日率先通報印軍開了邊境戰爭45年以來的第一槍。在美中對抗的大地緣政治背景下，引發外界聯想，印度是否真的要「聯美抗中」和中國大陸開戰？而美選進入倒數一個多月，川普一再喊話要和中國大陸「經濟脫鉤」，封殺陸企也愈來愈順手！繼封殺華為、抖音等陸企後，美國傳出正考慮將中國大陸最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，大陸外交部抨擊在沒有確切證據下對陸企設限是赤裸裸的霸權行徑！但就算狂打「抗中牌」，甚至被提名2021年諾貝爾和平獎，川普的民調還是目前還是落後拜登。曾揭發「水門案」的記者伍華德新書《憤怒》中揭露，川普早在今年2月時就已經知道新冠病毒的致命性，卻刻意向美國民眾淡化威脅！面對這顆選情炸彈！美國大選又會出現什麼樣的變化？《慧眼看天下》第113集，邀請到淡江大學財金系教授聶建中和亞太防務雜誌總編輯鄭繼文，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲▼印度軍方的戰鬥機2日盤旋在邊界拉達卡的上空。（圖／路透）
▲印度軍方的戰鬥機2日盤旋在邊界拉達卡的上空。（圖／路透）

邊界傳出45年來第一聲槍響! 中印互控越界開槍!
9月7日，中印邊境的拉達克地區傳出45年來第一聲槍響，打破中印停火協議以來的表面和平。中國大陸與印度軍方8日互控對方在拉達克東部班公湖南岸「鳴槍威脅」，皆否認是開槍的一方，中印邊境衝突再次升溫。印度媒體更火速曝光一段影片，清楚拍下中印兩軍的邊境部隊在拉達克地帶爆發激烈扭打衝突，畫面中甚至能夠清晰看見特製關刀和斧頭等等武器。眼見中印情勢越來越緊張，大陸外交部長王毅和印度外交部長蘇傑生，10日在莫斯科會面達成五點共識。雙方發出聲明表示同意中印邊防部隊應該繼續對話、盡快脫離接觸、寶持必要距離，也要避免採取任何可能使事態升級的行動。

▼中國外長王毅與印度外長蘇傑生發表聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

中國外長王毅與印度外長蘇傑生發表聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

水門案記者爆川普2月早知新冠致命 恐衝擊選情!
美國總統大選倒數50多天，拜登的民調大部分仍領先川普，但在擁有29張選舉人票的佛羅里達州，兩人的支持率持平，都是48%。為了拿下關鍵票倉，川普展開「搖擺州造勢」旅程。而川普更將希望寄於即將出爐的新冠肺炎疫苗，希望能幫助他擺脫疫情處理不當的陰霾。沒想到，當年揭露「水門案」的華盛頓郵報記者伍德華，卻再次投下一顆選情炸彈。他在自己即將出版的新書「憤怒」中踢爆，川普在美國首例確診出現之前就知道病毒有致命危險，卻為了選情避重就輕。另一項來自「大西洋月刊」的爆料，更稱他輕視美軍陣亡將士，2018年訪問法國時不但不想參訪公墓，還稱陣亡將士都是「魯蛇」、失敗者，讓川普現在一個頭兩個大。

▼川普宣揚競選資金的「財務至上」，卻面臨現金緊縮的窘境。（圖／路透）

▲▼川普宣揚競選資金的「財務至上」，卻面臨現金緊縮的窘境。（圖／路透）

中澳關係跌冰點! 北京軟禁華裔澳籍主播成蕾
今年4月，澳洲宣布要調查新冠疫情起源，讓中澳關係降到冰點。現在兩國的派駐記者更是成了政治箭靶。繼華裔澳籍主播成蕾今年8月因涉嫌違反大陸國安在北京遭到逮捕後，兩名澳洲駐大陸記者也被大陸國安人員約談，最後是在澳洲駐陸外館交涉下才得以離境。面對澳方指責，大陸外交部反擊，表示這是對澳洲先前曾在6月突擊調查大陸在澳洲記者的反制。大陸外交部控訴，當時澳洲甚至強行扣押大陸記者的電腦、手機，要求不能對外報導。而就在中澳關係持續惡化之際，美國國務卿龐培歐在9日召開的東協外長會議上，透過視訊喊話，要東協國家切斷和中國大陸國營企業的關係，並且相信「好朋友美國」會一直在他們身邊提供幫助。

▼澳籍華裔女主播成蕾，在中國遭到扣留。（圖／翻攝@ChengLeiCGTN Twitter）▲▼澳籍華裔女主播成蕾，在中國遭到扣留。（圖／翻攝@ChengLeiCGTN Twitter）

英國智庫門多薩建議英府邀訪蔡總統 稱台灣未來由台灣人民決定
英國倫敦智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）執董艾倫門多薩Dr.Alan Mendoza）博士，曾多次撰文研究台灣在疫情期間的表現，強調兩岸截然的抗議模式截然不同，而「台灣模式」更值得西方民主社會學習。7日他接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧視訊獨家專訪，表示在疫情爆發之初台灣「快、狠、準」的防疫表現，讓台灣近期在國際上「知名度大爆發」，更說台灣的未來應該由台灣人民決定！

▼英智庫亨利傑克遜學會艾倫門多薩博士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》慧眼看天下專訪門多薩1

▼完整節目內容將於9月12日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》慧眼看天下EP113顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

印軍擊退解放軍!? 中印邊境衝突再起!2020中國軍力報告 2050年前解放軍追上美軍! 美軍機若在台起降 環時:台海戰爭就此打響!

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服軟美國!? 北京下令:不開第一槍! 川普喊話選民 我落選你們全要去學中文! 諷"慢喬"配"假賀"! 美駐華使館微博頭像剩北京去中國

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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