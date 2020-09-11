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先破「頭期款」大魔王！一票全靠爸媽買房　他教1招：買小間來跳

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▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人都希望可以早日買間屬於自己的房子。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都嚮往擁有一間屬於自己的房子，不想永遠只當租屋一族。要一次繳清所有錢並不是易事，因此多數人都只會存到頭期款，接著便開始自己的繳房貸人生，然而買房最難的就是存到「頭期款」，因此一名網友就好奇詢問，如果不靠家裡幫忙，真的有辦法靠自己就快速存到頭期款嗎？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「一般人頭期款都怎來的」為題發文，對許多人來說，與其不斷繳交租屋的房租，倒不如早點選定一間好房，每個月固定繳納房貸。

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雖然房貸也是個不小的負擔，但重點還是在於最開始可否付出「頭期款」。原PO拿自身舉例，他周遭有幾個朋友已經有買房了，但是大部分都不是靠自己存的，加上很多人一畢業就要背負著學貸的壓力，因此很難完全不仰賴家人幫忙；因此他就好奇，「有沒有如何存到頭期款的八卦？」

▲原PO好奇大家都如何存到頭期款？（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇大家都如何存到頭期款？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，大票網友都一面倒回應，「爸媽幫出」、「爸爸付的」、「家裡贊助的吧」、「爸媽先出啊，不然讓小孩子先租房存頭期款根本不合理」、「我自己存到20%頭期款，爸媽加碼到60%」、「自己努力存的（50萬元）+爸媽贊助一點（450萬元）」、「投胎投得好」。

不過也有網友堅持靠自己的努力來存到頭期款，「存的啊！所以正常人都是40（歲）左右才會買房」、「用跳的，一開始首購先買300萬（元）的老公寓」、「先找或許沒那麼符合理想，也許遠一點、也許小一點，但比較負擔得起的房子，至少繳得了頭期款跟房貸，有能力換屋，賣掉的就是下一間頭期款；沒有能力換更好的，至少有個窩，比繳了幾十年房租後，什麼都沒有好」。

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