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台灣「防疫鐵三角」　蔡英文、陳建仁、唐鳳榮登美媒風雲人物

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▲▼WIRED25風雲人物蔡總統、陳建仁、唐鳳上榜。（圖／翻攝自WIRED25網站）

▲WIRED25風雲人物蔡英文、陳建仁、唐鳳上榜。（圖／翻攝自WIRED25網站）

文／中央社

美國知名雜誌「連線」（WIRED）公布今年讓事情變得更好的風雲人物WIRED25名單，總統蔡英文、前副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳因台灣防疫有成，3人同時上榜。

「連線」選出年度「向上提升」風雲人物，包含科學家、技術專家、藝術家等。除台灣的蔡總統、陳建仁及唐鳳3人外，美國白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、Zoom執行長袁征、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）及蘋果執行長庫克（Tim Cook）等人也榜上有名。

「連線」指出，蔡英文是台灣第一位女性總統，身為副手的陳建仁則是流行病學家，而唐鳳則是具有無政府主義理念的跨性別數位政委，3人齊心協力，幾乎根除台灣的新型冠狀病毒疫情。

他們透過果斷明確的行動達到防疫成果，例如很早就發布旅遊禁令、嚴格落實社交距離措施、實時口罩取得應用程式（App）等。

然而文中也說，台灣防疫成功的真正關鍵，或許是從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情學得慘痛教訓。

「連線」雜誌是在全美發行的月刊雜誌，著重報導科技對文化、經濟和政治的影響，標榜「用從未見過的方式告訴大家一些從未聽過的事」。

►唐鳳再登BBC！介紹台灣防疫「快速+公平」…還有點趣味　用「卡臣」對抗謠言
►台灣新版護照外媒搶報！　珍奶、黑熊創意設計登上CNN
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