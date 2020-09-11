中華電首度公開超前部署的「5G集中式無線接取網路機房」



▲NCC主委陳耀祥(圖中)11日參觀中華電信首度對外公開超前部署的「5G集中式無線接取網路(C-RAN)及機房」（圖／中華電信提供）



記者陳世昌／台北報導



中華電信11日首度對外公開超前部署的「5G集中式無線接取網路(C-RAN)及機房」，董事長謝繼茂表示，這次利用5G網路建設全面引進C-RAN架構，對長期提升營運、節能省碳有可觀效果；他還透露現在5G用戶已超過10萬，評估有30%中華電信用戶都在等蘋果新機iPhone 12，雖然手機有延期，但仍會在近期上市，有望帶動一波升級潮，對於年底30萬目標樂觀看待。





▲中華電信11日首度對外公開超前部署的「5G集中式無線接取網路(C-RAN)及機房」，(前排左起)中華電信董事長謝繼茂、NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗，委員林麗雲、王維菁、蕭祈宏。（圖／記者陳世昌攝）



NCC主委陳耀祥11日偕同副主委翁柏宗，委員林麗雲、王維菁、蕭祈宏前往中華電信淡水中央機房參觀，該機房目前集中25個基(地台)站的BBU成為C-RAN架構的中央機房。中華電信表示，全台各地區陸續完成C-RAN架構的機房已達到100個，仍持續增加建設中。





▲中華電信11日首度對外公開超前部署的「5G集中式無線接取網路(C-RAN)及機房」，機房進出管制嚴格，要先統一收取保管3C用品。（圖／記者陳世昌攝）



所謂「集中式無線接取網路(C-RAN)」架構」是將多個基地台的信號處理單元(BBU)集中設置於同一個機房，再藉由光纜快速、低損耗、無失真等特性，將信號傳送至各基地站點之電波收發單元(RRU)上提供服務。



NCC副主委翁柏宗表示，中華電信是國內首家也是唯一一家推動C-RAN架構的行動寬頻，他強調這並不是一件容易的事，除了要有很大決心去改造既有網路，各地還要有完整的光纖網路覆蓋才可能。





▲中華電信11日首度對外公開超前部署的「5G集中式無線接取網路(C-RAN)及機房」（圖／記者陳世昌攝）



謝繼茂也對C-RAN信心十足，因為機房運作環境較穩定可減少設備故障率，BBU之間更能發揮容量共用，避免訊務尖峰時段用戶雍塞，個別站點也可節省空調能耗及安裝空間，發揮可靠、高效及節能效益。



中華電信行動通信分公司協理賈仲雍補充，C-RAN已是行動網路技術發展趨勢，國際上5G行動領導業者，如北美Verizon、日本Soft Bank、南韓SKT等均採用先進C-RAN方式建置5G網路。





▲中華電信4G、5G基地台共構的狀況（圖／中華電信提供）



中華電信總經理郭水義補充說明，建設C-RAN會增加機房10%成本，但三大優點，包括：

一、用電量減少，預計可達20%以上，成本會降低。

二、對用戶而言，基地台當機、故障後修復的時間變短。

三、BBU集中後可以雲端化，彼此容量共用、相互支援，用戶感受會更好更順暢



對於5G開台後是否會影響到原4G網路的傳輸速度？郭水義強調，4G與5G的設備不同、頻譜也不同，唯一只有當5G基地台開台上線時，與之共站的4G基地台必須進行硬體線路之改接、軟體升版及重啟，將不可避免的產生一次性的短暫影響4G基地台運作，影響時間約10~15分鐘，但期間仍可由附近基地臺的複式涵蓋(鄰近基地臺的涵蓋通常會有部分區域重疊)提供服務。





▲中華電信董事長謝繼茂回答記者提問。（圖／記者陳世昌攝）



謝繼茂分析表示，新冠疫情期間，整個行動網路使用量增加30%，這數字非確實常可觀。



郭水義分析，可能與今年2月以來，因為新冠疫情帶動「宅經濟」，在室內使用行動寬頻的民眾變多，資源共享下，用的人多，也是原因之一；另一方面「吃到飽」用戶 越來越多，有部份使用共同資源，也會擠壓到客戶使用感受。但中華電信仍會找到不足的地方修改，比如說縮短5G基地台開台上線時中斷重啟的時間。





▲中華電信11日首度對外公開超前部署的「5G集中式無線接取網路(C-RAN)及機房」，董事長謝繼茂(中)親自接待NCC主委陳耀祥(左2)、副主委翁伯宗(左)。（圖／記者陳世昌攝）

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