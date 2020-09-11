不用算熱量、每天吃到飽！　兩招減肥法剷除內臟脂肪

▲日本減醣權威醫師江部康二提出，減醣飲食不限制熱量，可達到瘦身、不復胖效果。（圖／pakutaso）

文／江部康二

只要少吃「醣類」就可以

斷食減醣是「減醣飲食＋不吃早餐的一日兩餐」，這組合不僅能大幅剷除內臟脂肪，當然也能遠離疾病。

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減醣的原則極為單純，只要盡可能少吃米飯、麵包與麵類等主食，以及零食餅乾和甜的飲料等高醣類食物。重點就這些。

人們從飲食中攝取三大營養素（蛋白質、脂肪、醣類），三大營養素再轉換為熱量，提供人們每天活動、運動、生活使用。而標準的日本人約有百分之六十的能源來自醣類，這是目前的現狀。因此，最根本的作法應該是限制醣類攝取，並且「充分」攝取蛋白質與脂肪。

盡量少吃醣類含量高的食物，好好攝取幾乎不含醣的肉類、魚貝類、蛋、豆腐與納豆等大豆食品、蔬菜、菇類與海藻類等食物。從主菜的菜餚（主菜）、配菜的菜餚（配菜）、滋潤喉嚨飽腹的湯品等，都可以攝取到蛋白質、脂肪、維生素、礦物質與膳食纖維等醣類以外的營養素。

和食的基本搭配是「米飯＋三菜一湯」。所謂的三菜一湯是「湯品＋主菜一道＋配菜兩道」。然而， 減醣飲食基本上是扣掉米飯，單單三菜一湯的話營養太低，反而會陷入低能量危機。為避免營養不夠，需要再加一道菜，基本上是四菜一湯：「 主菜兩道＋ 配菜兩道」或「主菜一道＋配菜三道」。

營養素中，只有「醣類」會造成血糖值上升，蛋白質、脂肪、維生素、礦物質或膳食纖維都不會。

腸道菌群以膳食纖維為糧，合成短鏈脂肪酸提供少量能量，但這不會讓血糖上升。後面會再為各位詳細說明，這裡的重點是，內臟脂肪增加的原因並非因為脂肪，而是因為醣類。「吃脂肪會變胖」是錯誤觀念，吃了會胖的其實是醣。請千萬別誤解這一點。

少吃米飯、麵包、薯類和餅乾糕點

日本成年人一天平均攝取醣類兩百四十克。美國糖尿病協會認為，每日醣類攝取量要控制在醣類一百三十克以內。在日本推廣減醣飲食的高雄醫院，則是認為每天攝取醣類三十∼六十克左右效果最好，但本書的標準稍微放寬一點，以醣類一百克左右為目標。首先，少吃米飯、麵包與麵類等「主食」是基本中的基本。主食往往以米與麵粉等穀物為原料，含有大量屬於醣類的澱粉。

由於日本人從米飯、麵包等澱粉食品中攝取過多醣類（攝取熱量約有百分之四十是從穀物而來），所以光是扣掉這類主食就能大幅減少醣類攝取，剷除內臟脂肪。

少吃下列高醣類的主食米類製品，例如稀飯、鹹粥、糯米、炒飯、燉飯。麵粉或裸麥製成的麵包類，例如吐司、法國麵包、貝果、牛角麵包。小麥製成的麵類，例如烏龍麵、中華涼麵、素麵、蕎麥麵、義大利麵。

● 非主食的澱粉食品薯類，也要少吃

薯類，例如馬鈴薯、番薯、芋頭、山芋。使用薯類食材的菜餚，例如馬鈴薯沙拉、馬鈴薯燉肉、洋芋片、烤地瓜、拔絲地瓜、煮芋頭。

用薯類澱粉製成的食品，例如太白粉、冬粉。

● 很遺憾但糕點餅乾類也要少吃

甜的糕點（含大量砂糖、果糖、葡萄糖），例如和菓子（日式點心）、洋菓子（西式點心）。

使用米但不甜的鹹餅乾，例如仙貝、米果。

以薯類、麵粉類、玉米為原料的食品，例如洋芋片、玉米餅乾。

● 給人健康印象，但實際上必須避免的食品

果糖很多的水果乾。

本體就是砂糖的蜂蜜、黑糖、和三盆（日本傳統砂糖）。

不用限制熱量，吃到飽也OK

只要減醣，就算吃很飽也不會發胖，也能在短時間內瘦到標準體重。就像前面說的，我在十七年前開始減醣，半年內瘦了十公斤，回到二十幾歲的體重（標準體重），直到寫書的現在（六十九歲）體重都沒變。

被「誤以為」是減肥王道的低熱量飲食，因為極端減少進食量，必須忍受飢餓。一邊忍耐著不要吃，一邊被飢餓感襲擊，就算努力撐了三∼六個月，最後受挫而放棄的例子比比皆是。只要吃到醣類，內臟脂肪就不會減少，就算瘦了，疾病的風險還是極高。更糟的是還會復胖，甚至比以前胖。相較之下，減醣限制的只有醣類，不限制熱量，可以吃得很滿足。

有些人會說：「減醣讓腦袋昏沉沉」或「太辛苦所以不可能持續」，這些人通常是因為減醣同時也限制了熱量。減醣飲食最不需要的是限制鹽分。若同時減少醣類跟鹽分會非常容易疲倦，必須注意。

因為想減肥就限制熱量，很容易會造成肌肉和骨量大幅減少，甚至帶來危險。我們的身體會自動平衡熱量攝取及消耗量，一旦減少熱量攝取，基礎代謝就會跟著降低，進而減少熱量消耗。

所謂的基礎代謝是身體安靜不動時，用來維持體溫、內臟和腦部機能的能量，這個量佔每日總消耗熱量的百分之六十∼七十。而基礎代謝的百分之十八是由「肌肉」消耗的。因此，一旦減少熱量攝取，造成基礎代謝降低，身體自然會為了「節能」開始分解肌肉，減少肌肉量降低消耗，變成「節能體質」，以保持熱量平衡。

減少肌肉的過程很可能減少骨量（因而提高骨質疏鬆症的風險），因此減少熱量對減肥既沒效還很危險。一旦變成「節能體質」，只要飲食不再限制熱量就很容易復胖。因為基礎代謝降低了，身體消耗的熱量自然減少，而攝取的熱量比限制熱量時高，發胖也是理所當然。

關於這一點，由於減醣飲食不限制熱量，所以也不會產生肌肉減少、基礎代謝降低、骨量減少和復胖等問題。

★本文經三采文化授權，摘自《快速瘦肚！間歇性斷食減醣全書》。