揭密！保險別傻傻買　專家教你押對「保」

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結婚要找對人，才能長長久久，買保險也是，因為這是關乎一輩子的事情。專家建議，保單百百種，有三大險種一定要買好買滿。

台灣保險滲透率雖位居世界冠軍，但是保險觀念卻是有待加強，特別是國人偏愛儲蓄險，而忽略保障重要性，淡大風險管理與保險學系副教授何佳玲於《雲端最前線》節目指出，國內保障型及高齡化保單商品的銷售比重僅46%，短期儲蓄性質商品占比卻高達54%，因此，國人平均每人約有2.56張保單，但是平均死亡保障僅56.8萬，明顯不足，也因此，金管會今年祭出4大新制，包括調降新契約責任準備金利率、明定最低死亡保障門檻比率、實施利變型商品宣告利率平穩機制、保險合約服務邊際(CSM)不得為負數，讓保險回歸保障本質，也健全保險公司的經營。

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▲臺銀人壽壽險顧問蔡杰男。（圖／翻攝雲端最前線）



現實中常常會遇到，明明買了保險，出險後，保險公司卻不理賠，又或者是理賠金很少，造成這些狀況的原因很多，但多數是因為保險買錯了，也買不夠，才會讓保險在某個程度上，變得不怎麼保險了。該怎麼花最少錢，買到最必要保障？臺銀人壽壽險顧問蔡杰男認為，必須考量緊急性、重大性及經濟合理性等三大面向，買到必要的保障，其中，經濟合理性是以保費為年收入十分之一、保額是年收入10倍，做為規劃準則。

哪些險種要買好買滿？蔡杰男認為，除了壽險之外，考量未來醫療與照護費用逐年增加，應該優先考慮「護產險」，必須將實支實付醫療險、長照險、失能險列為基本配備，之後行有餘力，才去購買可以提供生活金流的「生產險」，例如年金險，或是能夠自益傳承的「滋產險」，例如利變型保單。

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