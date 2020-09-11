多少錢能財務自由？前外資金童楊應超轉戰YT　今授「2大算法」提前退休

▲許多人夢想提早退休。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

「財務自由」是許多人追求一生的夢想，但加上房貸、出國、基本開銷，到底該存多少錢才夠？號稱「最懂鴻海」的前外資金童、科克蘭資本董事長楊應超認為，提到財富自由，有些媒體會亂丟數字，好比一千萬、兩千萬、一億等，其實很不負責任。對此，他秉持分析師精神，靠「2大算法」估出財富自由的價格，每個人可依薪水、花費找到適合自己的價位，瀟灑跟老闆說再見。

首先是看存錢率。楊應超指出，如果是25歲到65歲上班，上班時間是40年，假設每個月可以存一半的薪水，前20年薪水可以存到後20年的薪水，就代表40年上班，變20年就可以退休了。

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楊應超表示，每一年存的金額，將影響是否能提早退休，假設每年可以存50%薪水、17年就可以退休；每年存60%、12.5年就能退休，因為剩下的錢可以拿來投資。若無法存那麼多，至少存20%薪水，37年後可退休，約是60多歲。

▲記帳是為了知道自己花費多少錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

比起多存錢之外，多賺、少存可能會更輕鬆一點，楊應超認為，「4%法則」更容易算出財富自由金額。只要存到一筆錢，每年用該筆錢的4%就能過生活，表示可以退休。例如每年開銷為100萬，所以必須存到2500萬，就可以過上財富自由的生活。

「許多人不了解自己每年該花多少錢，這是做預算記帳的理由，憑感覺算術是很危險的。」楊應超直言，不少人以為存25年花費，只能用25年，但這是錯誤的，因為錢存了會投資，最後是靠投資回報過活，「靠本金會用完，靠投資回報會用到永遠」。

美國銀行做過研究，發現長期幾十年，如果將手上資金分成一半股票、一半債券，投資回報約8.4%。楊應超表示，存錢也要考慮通貨膨脹，以保守估計7%來看，應拿4%錢去花、3%錢放本金繼續賺錢。如果手上有2500萬，然後提早退休，第一年花費金額為100萬、第二年預算則是103萬。

▲退休金有部分要拿來投資，應付通貨膨脹的問題。（圖／記者劉維榛攝）

楊應超指出，如果想要100%不愁未來，應以「3%法則」取代4%法則，存每年花費的33倍，才會更加穩固。另外，如果將錢分散，放到勞健保、房租或其他退休投資等，可能一年花到的錢只有80%（以範例來看為80萬），就不需要100萬那麼多了。