　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

多少錢能財務自由？前外資金童楊應超轉戰YT　今授「2大算法」提前退休

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 旅遊,閨蜜,好朋友,朋友,退休,出國。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲許多人夢想提早退休。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

「財務自由」是許多人追求一生的夢想，但加上房貸、出國、基本開銷，到底該存多少錢才夠？號稱「最懂鴻海」的前外資金童、科克蘭資本董事長楊應超認為，提到財富自由，有些媒體會亂丟數字，好比一千萬、兩千萬、一億等，其實很不負責任。對此，他秉持分析師精神，靠「2大算法」估出財富自由的價格，每個人可依薪水、花費找到適合自己的價位，瀟灑跟老闆說再見。

首先是看存錢率。楊應超指出，如果是25歲到65歲上班，上班時間是40年，假設每個月可以存一半的薪水，前20年薪水可以存到後20年的薪水，就代表40年上班，變20年就可以退休了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊應超表示，每一年存的金額，將影響是否能提早退休，假設每年可以存50%薪水、17年就可以退休；每年存60%、12.5年就能退休，因為剩下的錢可以拿來投資。若無法存那麼多，至少存20%薪水，37年後可退休，約是60多歲。

▲▼存錢、理財示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲記帳是為了知道自己花費多少錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

比起多存錢之外，多賺、少存可能會更輕鬆一點，楊應超認為，「4%法則」更容易算出財富自由金額。只要存到一筆錢，每年用該筆錢的4%就能過生活，表示可以退休。例如每年開銷為100萬，所以必須存到2500萬，就可以過上財富自由的生活。

「許多人不了解自己每年該花多少錢，這是做預算記帳的理由，憑感覺算術是很危險的。」楊應超直言，不少人以為存25年花費，只能用25年，但這是錯誤的，因為錢存了會投資，最後是靠投資回報過活，「靠本金會用完，靠投資回報會用到永遠」。

美國銀行做過研究，發現長期幾十年，如果將手上資金分成一半股票、一半債券，投資回報約8.4%。楊應超表示，存錢也要考慮通貨膨脹，以保守估計7%來看，應拿4%錢去花、3%錢放本金繼續賺錢。如果手上有2500萬，然後提早退休，第一年花費金額為100萬、第二年預算則是103萬。

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲退休金有部分要拿來投資，應付通貨膨脹的問題。（圖／記者劉維榛攝）

楊應超指出，如果想要100%不愁未來，應以「3%法則」取代4%法則，存每年花費的33倍，才會更加穩固。另外，如果將錢分散，放到勞健保、房租或其他退休投資等，可能一年花到的錢只有80%（以範例來看為80萬），就不需要100萬那麼多了。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
桃園1歲女嬰頭部重創全身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收
快訊／高雄前鎮驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人
快訊／南韓樂團主唱身亡　得年26歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

先探／中國經濟超英趕美不是夢

先探／股神為何買進日本五大商社？

Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

先探／中國經濟超英趕美不是夢

先探／股神為何買進日本五大商社？

Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

不斷更新／岳東華生涯百安建功　3局兄弟4比1統一

不斷更新／陳晨威滿壘敲內野強襲安打、陳仕朋傷退　3局樂天2比0富邦

中職／「波西」保護衝撞非得分　林岳平看到阻擋手勢笑出來

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

全球首次展出在台灣！Berluti 家居系列「水煮皮革花瓶」絕美登場

蘭嶼開元港「驚見台灣天團」開唱！　無預警現身...民眾擠爆搶看　

「連續勃起」2天！他急疏管清槍…沒軟過　醫一看嚇壞：快黑掉了

中職／波西條款本意保護捕手　卻變限制捕手的法條

快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

中職／投到一半腰部不適！　陳仕朋僅投1.2局傷退

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

財經熱門新聞

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

台積電發1.2萬元獎金　運動會確定停辦

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝金河：華為急單效應　台積電、聯發科首當其衝！

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

市場「雞腿一隻300元」！闆娘嗆：買不起別吃

新航撐不住　削減4300個職位

年薪破百萬！他曝「玩股票慘賠」案例...苦勸少碰融資

行政會計薪資開24K！網揭內幕：很行情

轉任公務員得拋棄勞保年資？勞保局說別擔心　申請規定一次看懂

加油再等等！專家預估下周油價擬調降「九五跌破24元大關」

聯發科8月營收「衝破300億元關卡」創歷史新高

亞洲藏壽司IPO中籤率只有0.3%　幸運兒抽中一張現賺19萬元

更多熱門

相關新聞

轉任公務員得拋棄勞保年資？勞保局說別擔心　申請規定一次看懂

轉任公務員得拋棄勞保年資？勞保局說別擔心　申請規定一次看懂

鄭小姐今年30歲，大學畢業後就進入職場工作，但她為了尋求更穩定的生活，一邊工作一邊準備公職考試，今年順利考上公職，準備當一位公務員，不過，她從畢業後就職至今也工作了7年左右，這期間的勞保是否會消失呢？

錢存很慢！專家曝「5關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

錢存很慢！專家曝「5關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

美元短暫反撲　長期走弱看法不變

美元短暫反撲　長期走弱看法不變

台股連8周遭外資提款　法人：選股為上策

台股連8周遭外資提款　法人：選股為上策

未來Family／理財素養從小教

未來Family／理財素養從小教

關鍵字：

退休楊應超理財財富自由

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

即／高雄前鎮乙烯外洩！副市長衝現場封路指揮防爆

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面