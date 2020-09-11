康那香擴大產能！口罩「每天85萬→400萬片」　再捐台南100萬片

▲康那香公司捐贈台南市政府醫療口罩100萬片。台南市長黃偉哲（左）頒發合影。（圖／財經中心攝）

財經中心／台北報導

台灣今年6月解除醫療口罩銷售禁令後，康那香公司除了持續供應政府徵收口罩外，同時在各大通路販售口罩，也陸續打入美國、香港、日本等國際市場。康那香表示，目前除獲得FDA銷售許可外，也已取得CE認證註冊號，即具備生產銷售一般醫療口罩、歐美醫院通路使用的外科用口罩資格。

受疫情影響，康那香上半年營收與獲利均有大幅成長，防疫相關產品如口罩、熔噴不織布及抗菌濕巾表現最為突出，上半年每股盈餘（EPS）達1.35元，為去年同期的135倍。

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為滿足強勁的醫療口罩及熔噴不織布訂單需求，康那香經審慎評估後，決定擴大產能添購16部口罩機台，其中，除一般速度的口罩生產設備外，更增加Z摺及3D立體等高速口罩機投入生產行列。

康那香指出，此投資案將致10月起，每日口罩產能由現行85萬片逐步增加到400萬片；而新增的熔噴不織布設備也將於10月進駐，以滿足國內外市場的龐大需求，提供消費者兼顧功能與舒適的口罩產品。

自新冠肺炎疫情爆發以來，康那香有幸成為口罩國家隊的重要成員之一，積極響應政府防疫措施，在高度品質控管下，與政府相關單位充分配合，進行醫療口罩生產及徵收。

▲台南市長黃偉哲日前在廠方帶領下參訪生產線，與週末仍持續工作的生產線員工，隔著玻璃互相打氣。（圖／記者林悅翻攝）

康那香董事長戴榮吉長期關注地方弱勢族群，今年已陸續捐贈口罩等防疫相關產品予台南家扶中心、將軍區國中小學和幼兒園學童以及65歲以上老人。身為深耕台南的在地企業，感念市府對康那香及市民的關懷與照顧，特於防疫產品發表會同時進行口罩捐贈，捐贈予台南市政府醫療口罩100萬片，由市政府統籌分配運用。

經歷51年在不織布製造領域的鑽研及國際營運經驗的累積，康那香將專業的原物料知識、製程技術、機械設計、產品設計、品質控管、廠房與產能規劃、廠務管理系統等進行知識整合及綜合歸納，並配合世界各地對此次疫情的緊急應變模式，重新思考防疫產品在地供應鏈的建置，協助並提供全球客戶的最佳可行方案。

康那香掌握關鍵設備整合技術，目前已擬定日產能達200萬片的高速口罩機整廠輸出計畫，使用4部生產設備即可達到其他廠商20部機台的產量，為客戶降低用人與用地等高額投資成本，以高效率的生產效能，提供更具競爭力的360度全方位服務。

除了由原料、設備、產品由上游到下游的垂直整合方案，康那香表示，公司更規劃提供「醫護防護包」及「個人防護隔離包」的水平整合模式，與其他防疫產品相關廠商進行策略聯盟，無論是專業醫護人員或一般民眾，均可用最快速便捷的方式，取得所有與防疫相關的防護器材，一次性獲得完整的保護。

▲康那香每日口罩產能由現行85萬片逐步增加到400萬片。（圖／記者林悅翻攝）