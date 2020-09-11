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呼籲各國3個月內集資150億美元抗疫　聯合國：不團結就完了

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▲▼委內瑞拉首都加拉加斯面臨嚴峻疫情。圖為在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）慰問前線醫療人員。（圖／路透）

▲委內瑞拉首都加拉加斯面臨嚴峻疫情。圖為在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）慰問前線醫療人員。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

聯合國在新冠大流行爆發後6個月呼籲，各國立即提供資金抗擊疫情。秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）敦促，各國合作在未來3個月內找到共150億美元，以資助聯合國的ACT-Accelerator計畫，讓WHO開始領導新冠疫苗以及治療方式，「要麼我們團結在一起，要麼我們一起完蛋。」

古特雷斯將新冠肺炎定義為「全球最大的安全威脅」，「目前已有的3億資金至關重要，但未來我們還需要350億來將計畫由起步階段擴大規模，但我們先從3個月150億開始做起。正常的資金援助是負擔不了這樣的預算的。我們在資金上需要有一次『飛躍』，來增加計畫的可能性，讓世界再次轉動、運作和繁榮。」

從去年武漢爆發新冠首例至今，全球已有超過280萬人確診，造成超過90萬人喪生。科學團隊正日以繼夜地研發新冠疫苗，讓世界重回正軌。根據WHO的資料，有35項疫苗計畫達到人體實驗階段，其中9項已經對上千人進行過測試。

與牛津大學合作研發的阿斯利康（AstraZeneca）公司本周遭遇了阻礙。英國一名受試者出現神經系統症狀，患者意識不清且認知出現問題，讓研發團隊不得不暫停實驗。團隊首席科學家蘇米亞（Soumya Swaminathan）表示，「這是一個警鐘。要認識到臨床實驗發展本來就是有起有落，我們必須做好準備。不必灰心，這些事情總會發生。」

▲▼委內瑞拉首都加拉加斯面臨嚴峻疫情。圖為在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）慰問前線醫療人員。（圖／路透）

▲土耳其伊斯坦堡的香料市集（又稱埃及巴扎爾）依舊不減當地人潮，但民眾已有戴口罩防範的意識。（圖／路透）

WHO秘書長譚德賽很滿意疫苗研發工作的速度，「我們需要儘快擴大臨床實驗、生產、許可和監管能力。讓這些產品能夠快速投入市場，開始挽救生命。而為ACT-Accelerator提供資金可以縮短大流行的存在時間，當全球經濟復甦時可以迅速從中獲取回報。」

在疫苗加速開發的當下，歐洲疫情卻似乎有機會重回噩夢。法國僅在10日一天確診就破萬，新增病例遠遠高於第一次爆發的峰值，至今累計超過35萬人確診。僅管如此，仍有約1200萬的法國學生必須回到學校上課。政府表示，一切仍在掌握之中，只有在萬不得已的情況下，才會再度施行關閉學校的政策。

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