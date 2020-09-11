解放軍「不減反增」！中印剛談完邊境撤軍　班公湖戰雲密布

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里11日專電

中、印外長昨晚雖在莫斯科達成雙方盡快從拉達克東部撤軍共識，但印度指控，中國仍在班公湖聚集部隊意圖搶奪戰略高地，印度也做相應部署，雙方都配備武器，戰雲密布。

印度快報（Indian Express）今天引述印度軍方消息人士指出，即使印度與中國10日達成共識，同意部隊完全從拉達克（Ladakh）東部的對峙點撤離，中國人民解放軍卻從未撤離班公湖（Pangong Tso）第4指（Finger 4）山脊，8日晚間在山脊上游聚集約2000名士兵。

根據印度部隊觀察，過去48個小時，中國人民解放軍在班公湖北岸第4指的人數明顯增加，試圖進一步向第4指以西移動。

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）



中國部隊從5月以來，就一直在第4指山脊線上駐紮，並進入第8指（Finger 8）以西8公里處，這個地點是印度認定的中印實際控制線（LAC）。

印度部隊認為，中國部隊相關部署與行動是意圖奪取印度部隊8月29、30日在班公湖南岸到熱欽山隘（Rechin La）和熱藏隘口（Rezang La）一帶所取得的戰略主導地位。

這名人士說，印度部隊觀察到中國部隊的行動後，也採取相應的部署，向班公湖北岸第3指（Finge 3）山脊部署幾乎相同數量的士兵。

一名印度政府消息人士昨天透露，局勢仍然緊張，雙方部隊距離不到500公尺，且兩邊的部隊都有武裝。

印度軍方消息人士表示，印度部隊過去幾天，一直試圖達到第3指的頂端，至少採取兩次行動，但因為靠近大量解放軍駐紮地而受到阻礙。

印度陸軍一名高階軍官透露，印度部隊在解放軍陣地的北側和西側占據制高點而取得優勢。由於印度部隊在更高的制高點上，威懾力量明顯大增。中國部隊則在第4指山脊線占據4個不同的制高點。「但我們也占據多個高點，且正持續保持優勢」。

消息人士指出，中國部隊遲早會突襲印度部隊在當地的丹辛塔帕哨站（Dhan Singh Thapa Post），印度必須確保阻止突襲行動，因此已在整個第3指山脊上強化部隊的部署，以和對手匹敵。

據悉，中印雙方為緩解班公湖一觸即發的緊張局勢，雙方近期內將再度召開指揮官會議，尤其印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）和中國國務委員兼外交部長王毅昨天深夜在莫斯科達成包括部隊盡快從對峙地點撤離等5點共識後，指揮官會議應該會盡快舉行。