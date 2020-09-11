美爆中國擬設「海外軍事基地」　印尼強硬拒絕：絕不可能

▲中國國防部長魏鳳和（左）率團訪問印尼，與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）（右）會面。（圖／大陸國防部網）



文／中央社記者石秀娟雅加達11日專電

美國國防部最新報告指出，中國考慮在海外設立軍事後勤設施的地點包括印尼。印尼國防部近日表示，絕不會與任何國家簽訂軍事協議，因為印尼的對外政策原則是自由和積極。

印尼媒體羅盤報（Kompas）今天報導，中國國防部長魏鳳和率團訪問印尼，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）8日接見訪問團時向他表示，印尼堅定拒絕中國在印尼設立軍事設施，也絕不會和任何國家簽訂軍事協議。

羅盤報報導，印尼國防部發言人達尼爾（Dahnil Anzar Simanjuntak）接受印尼國家廣播公司（RRI）訪問時，作上述表示。

達尼爾指出，中國在印尼設立軍事設施的事「不可能發生」，因為「自由和積極」是印尼對外政策的指導原則。

美國國防部1日公布提交國會的「2020中國軍力報告」。報告中指出，中國正尋求在海外建立更強大的後勤基地設施，使解放軍建立更遠距離的投射能力和軍事力量。

報告指出，中國除了已經在非洲吉布地（Djibouti）建立軍事基地，很有可能已經在考慮或計畫更多的海外軍事後勤設施，可能地點包括緬甸、泰國、新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國、肯亞、塞席爾（Seychelles）、坦尚尼亞（Tanzania）、安哥拉（Angola）以及塔吉克共和國（Tajikistan）。

對於報告披露的內容，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）稍早已經表示，印尼的國土不會，也不能被任何國家用來作為軍事基地，包括中國在內。

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