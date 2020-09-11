川普「千人造勢」要拿搖擺州　選民不戴口罩：沒事！我得過肺炎了

▲美國總統川普至密西根州舉辦造勢大會，現場超過上千人聚集，卻有許多民眾未戴口罩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普10日於密西根州舉辦了造勢活動，在數千名支持者的歡呼簇擁之下，預測自己將拿下這個關鍵的搖擺州。不過，這些到場的支持者大多都未佩戴口罩，違反了密西根州的防疫規定，甚至還有人表示，「我已經得過新冠肺炎，沒事的！」

根據《路透社》報導，川普乘坐空軍一號到達密西根州密德蘭（Midland）附近的機場，對著現場許多身穿寫著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）紅色T恤、帽子的支持者說，「這一點也不像是第二名會有的支持者人數。」

造勢大會上，川普批評了州長惠特默（Gretchen Whitmer）的新冠肺炎限制措施，說她對重新開放密西根州的經濟「毫無頭緒」，並且強調自己將會贏得密西根州的選票，引起了台下眾人歡呼，然而，多數民眾卻都未佩戴口罩。

▲密西根州的川普造勢大會，吸引許多支持者到場參加。（圖／路透）

從事房地產工作63歲川普支持者費爾南德斯（Greg Fernandez）認為，川普會輕鬆拿下密西根州，他拒絕全球主義者與新的世界秩序，「我們需要一個商人來管理國家」，並且表示，他在集會上沒有戴口罩，因為他「已經」感染過新冠肺炎，「所以我沒事。」

州長辦公室沒有立即對此發表回應，但集會似乎違反了國家要求保持社交距離和限制大規模人群的防疫規定。惠特默也10日在新聞發布會上表示，她對集會計劃感到擔憂，將密切關注感染率。

▲美國總統川普9月10日在密西根州舉辦造勢大會。（圖／路透）

競選團隊人員表示，大選到來前他們預計會花費「大量的」時間在密西根州，因為這個工業州加上威斯康辛和賓夕法尼亞州，都曾在2016年幫助川普贏得總統之位。

益普索（Ipsos）與路透的民調顯示，民主黨拜登目前在全國可能選民的意見中，領先川普達12%，但依美國民調整合網站「Real Clear Politics」的數據，在密西根州拜登的領先優勢相對較小，僅4.2個百分點。

川普競選團隊副發言人薩格（Samantha Zager）表示，那些對拜登這樣的職業政客已不再抱有幻想的人，所散發出的熱情能吸引新選民，擴大川普「已經很廣泛」的支持群眾。

▲參加密西根州造勢活動的川普支持者。（圖／路透）

拜登方面，於9日也走訪了密西根州，抨擊川普日前爆出和《華盛頓郵報》記者鮑伯伍華德（Bob Woodward）通話時提到，早已預知新冠肺炎的嚴重性卻刻意隱瞞的事情，是「嚴重失職」，同時又借鑒川普貿易策略，公布了一項針對海外生產、美國銷售的產品的「離岸稅罰款」政策。

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