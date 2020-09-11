　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市長黃偉哲積極爭取經費　改善北區、安南區淹水問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲積極爭取經費，全力進行北區、安南區淹水改善工程，解決淹水問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲積極爭取經費，全力進行北區、安南區淹水改善工程，解決淹水問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關切北區及安南區部分地區淹水問題，包含北區長北街、安南區安中路四段及長溪路一段北側陳卿寮及南路寮聚落積淹水地區改善工程等工程，經費約1億7154萬元，為加速改善相關區域淹水情況，要求水利局先行辦理設計，並同步向營建署爭取經費，以縮短工程設計招標等前置作業，加速工程進行。

水利局表示，北區長德里境內長北街等巷弄，因其東側「國防部兵工配件廠」地勢高差明顯，故豪大雨期間排水由東往西漫流而有積水情況。已規劃於公園北路新建雙孔箱涵254公尺，經費7,854萬元，以加速將兵配廠逕流排放至柴頭港溪。

▲台南市長黃偉哲積極爭取經費，全力進行北區、安南區淹水改善工程，解決淹水問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而台南市安南區安中路四段主要淹水區域集中於安中路四段上及290巷及210巷等路段。該道路箱涵屬曾文溪排水集水區，箱涵出口排入本淵寮中排一後，匯入曾文溪排水。因既有箱涵部分尺寸不一，易產生通水瓶頸。預計改建箱涵瓶頸450公尺，經費3300萬元，改善通水斷面。

▲台南市長黃偉哲積極爭取經費，全力進行北區、安南區淹水改善工程，解決淹水問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局進一步說明，安南區長溪路一段北側陳卿寮及南路寮聚落，區域內排水主要依靠長溪路一段道路側溝，豪雨時易因排水不及造成積淹水。市府已爭取前瞻經費6000萬元，辦理「台南市安南區長溪路一段A幹支線雨水下水道工程」，預計將新建箱涵末段由長溪路一段342巷口延伸至406巷口處，以銜接聚落內既有排水。

水利局最後表示，雨水下水道建設攸關市區排水功能，與居民生活息息相關，黃偉哲市長積極推動雨水下水道系統建設，至2019年底建設長度已達721.81公里，為全國第二，預計2020年建設長度即可超越新北市成為全國第一。黃偉哲市長並要求市府團隊務必抱持「治水沒有最好、只有更好」的態度，持續精進，為民眾再多想一分、再多做一點，提供民眾安全舒適的生活環境。

ET快訊
「驅魔哥」闖西門町女僕店找「小愛」！她拿長棍對決神掌
外國男友錯匯18億進戶頭　新竹女急奔銀行…查帳後傻眼
快訊／李恆隆「病情惡化要開刀」千萬交保！女兒扛1箱現金救父
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

民眾在國道違規停車拍攝交通事故　國道警察要罰！

新港奉天宮董監事會改選　何達煌4度蟬聯董事長：持續為媽祖付出

疑因財務糾紛電台遭人抗議　永康警到場戒護

竹市騎樓違章拆除大作戰！順平計畫涵括18路段...已拆30多處

台南市長黃偉哲積極爭取經費　改善北區、安南區淹水問題

為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完

屏科大美和科大注意！9月車禍高峰期...開學日警交通大執法

疫情無阻！南投茶博會續辦　中興新村10/9起飄「拾憶茶香」

台南安平很有心消費者請安心　安平貼出首張牛肉國產標章

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

民眾在國道違規停車拍攝交通事故　國道警察要罰！

新港奉天宮董監事會改選　何達煌4度蟬聯董事長：持續為媽祖付出

疑因財務糾紛電台遭人抗議　永康警到場戒護

竹市騎樓違章拆除大作戰！順平計畫涵括18路段...已拆30多處

台南市長黃偉哲積極爭取經費　改善北區、安南區淹水問題

為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完

屏科大美和科大注意！9月車禍高峰期...開學日警交通大執法

疫情無阻！南投茶博會續辦　中興新村10/9起飄「拾憶茶香」

台南安平很有心消費者請安心　安平貼出首張牛肉國產標章

預售屋轉賣「理由全一樣」這麼剛好？網戳破暗黑真相：80%都這樣

菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

中職／陳家駒阻擋、422劉時豪卻沒有　馮勝賢：還有5步

譚兵讀武／解密最強水鬼　「馬祖海龍王」毛守義還空降越南偵蒐

正妹退租「美屋淪地獄」…恐怖內部照曝　網一看傻眼：老鼠精嗎？

數學錯兩題...10歲女童「講台遭師爆打」死亡！雙胞胎妹睹全程嚇壞

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

男持刀指著「熊貓外送員」？結局超展開

桃園老城區重建　黃家齊提3解方

84歲專賣局新竹支局重現天日

輪胎王遺產稅26億　大村禮金6千

受疫情影響衝買氣！名牌休閒鞋下殺1.5折

豪品負責人常扶弱濟貧　鄰訝異

綠色絲巾姊驚見車禍先顧傷患

電動車不來電！警載男大生10公里換電池

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

88歲阿嬤考上碩士班　兒陪同新生座談

更多熱門

相關新聞

1580萬麥拉倫車頭撞出大洞！網驚：代誌大條

1580萬麥拉倫車頭撞出大洞！網驚：代誌大條

台南市南區西門路一段、樹林街口，11日上午發生一起車禍，一部價值1580萬元的麥拉倫超跑，和1部機車發生碰撞車禍，麥拉倫右側車頭及機車車頭受損，鄭姓機車騎士腰部受傷送醫，雙方均無酒精反應，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

安平貼出首張牛肉國產標章

安平貼出首張牛肉國產標章

台南市口蹄疫防疫連續兩年榮獲第一

台南市口蹄疫防疫連續兩年榮獲第一

台南連續5年榮獲「輔導勞資雙方簽訂團體協約」特優獎

台南連續5年榮獲「輔導勞資雙方簽訂團體協約」特優獎

快訊／國道一號麻豆段槽車翻覆2傷

快訊／國道一號麻豆段槽車翻覆2傷

關鍵字：

台南黃偉哲經費北區安南區淹水

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面