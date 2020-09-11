台南市長黃偉哲積極爭取經費　改善北區、安南區淹水問題

▲台南市長黃偉哲積極爭取經費，全力進行北區、安南區淹水改善工程，解決淹水問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關切北區及安南區部分地區淹水問題，包含北區長北街、安南區安中路四段及長溪路一段北側陳卿寮及南路寮聚落積淹水地區改善工程等工程，經費約1億7154萬元，為加速改善相關區域淹水情況，要求水利局先行辦理設計，並同步向營建署爭取經費，以縮短工程設計招標等前置作業，加速工程進行。

水利局表示，北區長德里境內長北街等巷弄，因其東側「國防部兵工配件廠」地勢高差明顯，故豪大雨期間排水由東往西漫流而有積水情況。已規劃於公園北路新建雙孔箱涵254公尺，經費7,854萬元，以加速將兵配廠逕流排放至柴頭港溪。

而台南市安南區安中路四段主要淹水區域集中於安中路四段上及290巷及210巷等路段。該道路箱涵屬曾文溪排水集水區，箱涵出口排入本淵寮中排一後，匯入曾文溪排水。因既有箱涵部分尺寸不一，易產生通水瓶頸。預計改建箱涵瓶頸450公尺，經費3300萬元，改善通水斷面。

水利局進一步說明，安南區長溪路一段北側陳卿寮及南路寮聚落，區域內排水主要依靠長溪路一段道路側溝，豪雨時易因排水不及造成積淹水。市府已爭取前瞻經費6000萬元，辦理「台南市安南區長溪路一段A幹支線雨水下水道工程」，預計將新建箱涵末段由長溪路一段342巷口延伸至406巷口處，以銜接聚落內既有排水。

水利局最後表示，雨水下水道建設攸關市區排水功能，與居民生活息息相關，黃偉哲市長積極推動雨水下水道系統建設，至2019年底建設長度已達721.81公里，為全國第二，預計2020年建設長度即可超越新北市成為全國第一。黃偉哲市長並要求市府團隊務必抱持「治水沒有最好、只有更好」的態度，持續精進，為民眾再多想一分、再多做一點，提供民眾安全舒適的生活環境。