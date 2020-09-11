國銀海外頻踩雷　金管會緊盯不排除請業者喝咖啡

▲金管會主委黃天牧參觀一銀延吉分行雙語分行。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

國銀海外分行頻踩雷，金管會主委黃天牧今（11）日表示，自從爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後，就重視國內與國際的經濟發展，依照現在逾放比、覆蓋率國銀的金融韌性足夠，但是銀行局也針對不同的銀行資產品質、情況逐一檢視，會請當事人來說明。

近日因為國銀的海外分行又爆出地雷，為印尼最大手機廠，有八家國銀踩雷，總金額大約是9300萬美元。根據金管會統計，截至9月10日止，通報重大偶發案件達逾20件，比去年一整年10多件多了一倍，債權或投資損失額逾4億美元、也比去年全年逾2億美元倍增，顯示國銀海外市場授信案風險大增。

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黃天牧表示，疫情之後受到國際因素的影響，國內外經濟狀況金管會非常重視，確實有踩到雷會特別注意，目前國銀的逾放情形和覆蓋率來看，國銀金融韌性還是相當強勁。

至於踩雷的銀行，黃天牧說，不同銀行的資產品質金管會也會逐一檢視，也會請當事人來說明、並且密切觀察。

根據了解，一銀海外分行也有踩到NMC等地雷，總經理鄭美玲表示，目前海外分行的逾放比大約是0.19%、覆蓋率超過500%，所以目前狀況還算控制範圍之內。

中信銀總經理陳佳文也表示，今年全球深受疫情影響，不只員工無法上班，企業出貨也受阻，加上油價崩跌等因素，企業營運風險大增，導致銀行呆帳增加。但他強調，投資本來就有風險，主要還是得觀察銀行逾放比，目前台灣銀行體質都不錯，只要不是出現系統性風險，基本上不必太擔心，「個案總是會有」。