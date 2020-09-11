報復出遊南熱北冷！北部觀光淪「慘業」　古蹟商圈call人潮

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▲台北市商業會舉辦「喝在大稻埕-商圈高峰會談」，左為台北市商業會副理事陳春銅；右為台北市商業會產業發展委員會主委孫因。（圖／記者李毓康攝）

記者吳佳穎／台北報導

台北市商業會副理事長陳春銅指出，後疫情的報復出遊讓南部觀光景點非常熱，連民宿也受惠；但台北市的觀光旅遊業少了國際旅客，表現相對冷，反成六都最差。他說，必須開拓新商機才行，像是大稻埕、迪化商圈等其實有很多可看之處，以前也都是國外觀光客必踩景點，值得多推廣！

台北市商會為活絡北市商圈發展，今（11）日在市定古蹟新芳春茶行舉辦「喝在大稻埕-商圈高峰會談」研討後疫情時期的商機。包括台北市文化局、商業處，還有台北市各產業界代表都出席。

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台北市商業會副理事長陳春銅說，台北市的商圈要多利用在地特色，結合文化及新創產業，去開拓新商機。像是大稻埕的新芳春茶行，透過都更還能保存原貌風華，讓下一代的人了解製茶點滴，當中也感謝文化局的貢獻。

台北市商業會產業發展委員會主委孫因則指出，台北迪化商圈是發展成功的最佳範例，結合古蹟與昔日商圈風貌，現在又有最新的國際時尚藝術Ｔ-Fashion進駐永樂市場4樓，將成為亮麗的行銷賣點。

▲台北市商業會「喝在大稻埕-商圈高峰會談」，台北市文化局長蔡宗雄。（圖／記者李毓康攝）

台北市文化局長蔡宗雄表示，以前商圈經營者好像聽到「保存」都會害怕、有刻版印象；但現在透過容積移轉等輔導，在大稻埕迪化街這一區最常聽到的反而是「我要變成古蹟」、「我要變歷史建築」，讓文化局電話熱線接不完。

蔡宗雄說，這表示文化資產已經跟商業、生活密切的整合成一套方案，不管是在房屋稅、古蹟維護保養的抵免等；公私結合的過程已經發展成為一套不錯的商業經營模式。

他表示，這套商業模式蠻成功的，近年來國外觀光客來，已不只是去故宮，大稻埕迪化街也變成必踩景點。因為在最短的時間，可以看見最舊、最有價值的東西，以及最前衛、引領世界潮流的東西，最舊和最新碰撞出火花，讓這一區成為台北市的很值得一看的「無圍牆博物館」。



▲新芳春茶行的製茶導覽。（圖／記者李毓康攝）