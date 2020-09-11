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想要再懷寶寶！女老師找15歲男「借種」　丈夫：我們感情很堅定

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▲▼驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲女老師因為想要懷孕，竟然對男學生下手。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國白金漢郡一名35歲女老師被控與15歲男學生有不當關係，她不但多次與對方發生關係，傳送給對方的裸照還被流出在校園內瘋傳。不過男學生表示，自己是遭到脅迫，對方還告訴他，因為很想要再懷上一個孩子，才會找上他「借種」。

居住在文多弗(Wendover)的35歲女老師巴伯(Kandice Barber)，與丈夫丹尼爾(Daniel Barber)育有5名孩子，2018年10月在里斯伯勒王子中學(Princes Risborough)任職時，傳出與一名15歲男學生有染，因為透過Snapchat傳給對方的裸照在校內被瘋傳，才讓這段關係於同年11月曝光，最後於隔年3月被捕。

男學生表示，巴伯主動加了他的Snapchat，時常傳鹹濕簡訊給他，後來更直接邀約出來約會，分別在車上、田野等地發生過3次性關係，因為對方曾告訴他有可能會生下他的孩子，威脅不可以把彼此的事情講出去，所以一開始面對校方詢問才否認關係，不過後來仍決定要說出真相。

檢察官表示，受害者對於所發生的事情完全不感到自豪與驕傲，而當流言滿天飛時他更是整天擔心受怕，「巴伯告訴少年，她和丈夫正在經歷很痛苦的時期，因為她本來懷孕卻流產，但是又很想要再有一個寶寶，才會注意到少年」。

本案10日再次開庭，巴伯的丈夫丹尼爾出庭作證表示，自己與妻子的感情一直很好，對方於2018年10月曾開心向他秀出驗孕棒，告訴他懷孕的好消息，不過隔月卻不幸流產，即使如此仍不影響彼此感情，還會傳私密照片給他增加情趣，沒想到隔年3月對方被捕，才震撼得知原來妻子和男學生外遇。

對於被指控與未成年者性交、煽動未成年者發生性關係以及利用信任關係脅迫未成年者發生性行為等罪，巴伯全數否認，她不但否認自己有與男學生發生關係，還說自己的Snapchat帳號被盜，反控是男學生很迷戀她，自己是無辜的。全案目前仍在審理中。
 

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