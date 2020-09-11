歐元兌美元急升　歐洲央行：密切關注匯率降低通膨風險

▲自7月初以來，歐元兌美元匯率已經上漲了5％以上，歐洲央行將密切關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者林鼎閎／綜合報導

歐洲央行周四（10日）召開利率會議，除維持三大利率不變外，也討論歐元最近升值態勢，並確認未來會密切監控匯率變化。

自7月初以來，歐元兌美元匯率已經上漲了5％以上，分析師質疑，是否可能促使歐洲央行進一步放寬貨幣政策。 貨幣走強使進口價格降低，也衝擊了歐元區出口商，也讓整個經濟狀況堪慮。

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另外，歐洲央行決定維持1.35兆歐元（1.6兆美元）的疫情應對購債計劃和-0.5%的存款利率不變。

歐洲央行總裁拉加德表示，「歐洲央行任務是確保匯市穩定，歐元匯率大漲很有可能造成通貨膨脹，未來會密切的關注匯率。」

拉加德周四也宣佈，自7月上次利率會議以來的最新數據證實，經濟活動強勁反彈，符合先前預期。歐元區內需已從谷底復甦，但同時警告，經濟前景不確定性持續加劇，繼續困擾著消費者支出和商業投資。

儘管經濟表現仍有變數，歐洲央行還是略微上調了對2020年的成長預估，預計今年GDP可望從6月份預估的衰退8.7％，略上調到衰退8％。 歐洲央行並預期，2021年GDP將增長5％，2022年將增長3.2％。