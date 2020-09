喜事變喪事！5歲童參加婚禮調皮爬上桌　親友面前遭花崗岩桌爆頭　

▲男童參加婚宴時不慎翻桌,導致頭被砸傷。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國芝加哥近來發生一起不幸事故,一名5歲男童和家人參加婚禮時頑皮爬到桌上,躺在桌上的他準備滑下來時,一個不小心翻桌,頭部慘被花崗岩製的桌面砸中身亡,親友原本團聚一起慶祝喜事卻發生命案,令家屬十分痛心。

警方表示,事件5日晚間10時發生在芝加哥郊區橡樹溪(Oak Brook)的德雷克飯店(Drake Hotel),來自格倫維尤(Glenview)的5歲男童盧卡 (Luca Berlingerio),與家人一同參加婚禮時因為爬到桌上發生不幸意外,頭部慘被花崗岩製的桌面撞破,現場賓客中雖然剛好有醫生緊急施以急救,被送到醫院後仍被宣告死亡。

調查人員表示,事發當時盧卡的父母正在幫忙接待賓客,他則與其他孩童一同在沙發後方的空曠處玩耍,當其他孩子準備要離開時,躺在桌上的他想要滑下桌,便用手指抓住桌子的邊緣,沒想到造成翻桌。

德雷克飯店對媒體發表聲明,「我們團隊為這起可怕的事故傷心,希望能向家屬與朋友們表示慰問,但為了尊重他們的隱私,無法提供事件細節」。親友則在募款網站gofundme上發文悼念死者,希望善心人士能夠幫忙這家人度過難關。

