台灣標誌又消失！美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除

▲美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除。（圖／IVLP官方網站）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院「國際領袖人才計畫」（IVLP）為慶祝80周年，在網站上開出了來自世界各國共80名代表校友，台灣則由總統府秘書長李大維代表。奇怪的是，在官方網站中，各國領袖都有清楚的照片，僅有李大維是一片灰色，內文也只有短短1200多字的簡介，不像他國代表有圖文豐富的內容。

美國國務院「國際領袖人才計畫」慶祝80周年，在網站上找來80名各國校友，透過簡介與照片的方式，展現這些校友的影響力與領導力。台灣代表校友即是甫接任總統府秘書長的李大維，但奇怪的是，各國領袖都有清楚的照片，唯獨李大維的是一片灰色，內文也只有1200多字的簡介，不像其他代表「圖文並茂」。

▲李大維的簡介僅1200多字。（圖／IVLP官方網站）



根據網站簡介，李大維在2020年8月3日被任命為台灣總統府秘書長，在2016年至2018年期間擔任外交部長，擔任國安會秘書長至2020年5月。李大維21歲時被選入IVLP，之後在維吉尼亞州獲得外交事務碩士與博士學位，先後也曾擔任台灣在澳洲、加拿大、歐盟與美國的代表

這並非美國官方單位第一次移除台灣相關標誌，在2018年時，美國國務院、貿易代表署等單位去年底相繼在官網上移除中華民國國旗圖示。美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）當時就批評，這種移除台灣主權象徵的行為，立下危險的先例，其他機構可能被迫跟進。

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