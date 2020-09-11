墨西哥記者斷頭躺鐵軌旁！　報導幫派新聞命喪毒梟手上

▲死者瓦爾迪維亞生前所騎的機車就倒在鐵軌上。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

墨西哥維拉克魯斯州（Veracruz）的特佐納帕鎮約下午2:30分時，在鐵軌旁發現一名無頭男屍！經警方確認，死者身份為《世界報》在當地的記者瓦爾迪維亞（Julio Valdivia），可能涉及幫派的利益糾葛而慘遭斬首，兇手的詳細資料與作案動機都還在調查當中，初步排除是火車事故的可能性。墨西哥總統歐布拉多（ López Obrador）已經在記者會上公開敦促當局加快調查進度。

今年41歲的死者瓦爾迪維亞離開家前，曾告訴在《世界報》（El Mundo）同事，自己曾收到「死亡威脅」，要騎著報社提供的摩托車，去調查特佐納巴當地的一則內幕，但沒有挑明這則報導的主題以及細節。

根據「保護記者委員會」的文章，《世界報》8日曾在Facebook頁面上發布一段影片，其中就有瓦爾迪維亞的身影，內容涉及發生在鄰近特佐納帕的科索拉帕鎮的一場槍戰。《世界報》目前對此仍未發表任何評論。

▲遭到斬首的記者瓦爾迪維亞生前曾透露，自己收到「死亡威脅」。（圖／路透）

匿名同事未經報社授權偷偷透露，「報導維拉克魯斯州和瓦哈卡州之間邊境地區是一件相當複雜的事情。幫派會在那裡進行販毒和盜竊石油的勾當，那邊最近死了很多人。」《世界報》在特佐納帕的幾則涉及幫派的報導，疑似都是由瓦爾迪維亞執筆。

「保護記者委員會」的墨西哥代表霍特森（Jan-Albert Hootsen）表示，「殘忍地殺害瓦爾迪維亞，加強了維拉克魯斯的地位，不僅是對墨西哥新聞工作者最暴力的州，爾且是整個美洲裡對新維界最致命的地方。聯邦和州當局不能袖手旁觀，繼續允許維拉克魯斯針對新聞界暴力行為和有罪不罰的惡性循環。」

堪稱西半球新聞界恐怖禁地的墨西哥，在2020年裡已有至少4名記者因為職業關係而被殺害，3月30日同樣也有名女記者赫南德茲（Maria Elena Hernández）在維拉克魯斯州被槍殺。