複製人大軍出動！南韓舉辦「傳統美人」選拔　網友酸：怎都長一樣

▲今年度「春香選拔大會」，選出最具韓國特色的傳統美人。（圖／全羅北道南原市）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第90屆「春香小姐」傳統美人選拔大賽於昨（10）日展開最終回合競選，從32名佳麗中選出最傑出的6名選手，最後由年僅23歲的申瑟琪（신슬기，音譯）被封為該屆冠軍「真」，成為今年容貌最為亮麗的傳統美人。消息一出，有網友看了照片後驚嘆，明明是選拔傳統美女，怎麼6人的臉都長得一模一樣。

根據《韓聯社》、《亞細亞經濟》報導，全羅北道南原市做為朝鮮時代愛情小說《春香傳》女主角春香的故鄉，從1950年起開始主辦「春香選拔大會」，參賽的眾佳麗們必須穿上韓服，其中最具有能代表韓國傳統美貌的人能從中勝出。

而今年在春香選拔大會上奪冠的是年僅23歲、從首爾大學樂器科畢業的申瑟琪拔得頭籌，奪下屬於冠軍頭銜的封號「真」，除了獲得獎盃、還有500萬韓元獎金。

來自首爾的申瑟琪獲獎後激動表示，「感謝父母對我不遺餘力相挺，我希望盡我所能，給此次洪水受災嚴重的南原市一臂之力。」

▲年僅23歲的申瑟琪奪得冠軍。（圖／達志影像）

此外，22歲、就讀於漢陽大學舞蹈學系的金泰恩（김태은，音譯）獲封為「善」；22歲、就讀於國民大學陶瓷工藝學科的金賢智（김현지，音譯）獲封為「美」；24歲、畢業於梨花女子大學韓國音樂學系的李彩恩（이채은，音譯）獲封為「貞」；24歲、就讀於多倫多大學神經生物學系的申智淵（신지연，音譯）獲封為「淑」；24歲、畢業於釜山加圖立大學護理學系的任藝琅（임예랑，音譯）獲封為「情」。

而金賢智透過人氣投票獲頒「網路明星獎」。

南韓網友看到照片後紛紛開酸，「複製人大軍又出動囉」、「你能告訴我該怎麼區分這6個女人的長相」、「蛤？傳統美人！割雙眼皮、墊高鼻梁...這是現代美人吧」、「根本不符合春香的形象，審查標準到底在哪」、「乾脆改名叫『整容美人大會』吧...不覺得丟臉嗎」、「女生的臉要在卸妝後才能算是真的」、「她們的臉我好像在哪看過」、「我看是江南整形外科醫術競賽大會吧。」

據悉，春香選拔大會共有32名選手進入決賽，礙於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，此次不僅取消選手集體住宿，甚至頒獎活動現場也不開放讓民眾參加。

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