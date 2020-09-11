年薪破百萬！他曝「玩股票慘賠」案例...苦勸少碰融資：會影響退休

▲很多人羨慕年薪百萬的家庭，若理財不慎，錢仍可能溜走。（圖／pixabay）

文／畢德歐夫（財經作家）

這兩天聽聞一位做過保險業主管的長輩，退休後離開台北市，去買郊區的房子，大概幾百萬近千萬。雖然每年的年收入都還不錯，（早期比較好的時候年收都超過400萬，後來縮水不少），栽培兩個孩子卻也花了不少錢，都送出國念書，外加喜歡作股票，也虧了不少錢，原本想買大坪數，弄到後來也改為普通三房加個車位就好。

以前就曾聽他太太說，如果老了退休可以有一間比較大的房子，加上有個一千萬存款在手上，那就很知足了，人生這樣也夠了，希望可以達到目標。

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轉眼間，時間過得很快，也退休了。房子是買到比較大一些，在台北郊區，但也是用原本北市的房子去換的，試算一下，工作超過35年，每年如果都用300萬去算，那也有破億，但怎麼會說如果有個一千萬就好了，難道生養小孩需要花到這麼龐大的開銷？

當然，教育費用是一塊可大可小的費用，但主因原來是早年玩股票輸了不少，加上融資玩大才有感覺，所以先生薪水雖然高，但是夫妻兩個贏的時候可以有一、兩百萬的獲利，可是輸的時候，卻套住了近千萬的DRAM股，後來如何不知道，聽說當時有下市。

▲股票有時會吞噬投資人大半輩子的積蓄。（示意圖／記者黃克翔攝）

這就是典型的：「不碰股票還好，越碰越糟的案例。」不過兩個孩子都有不錯的發展，而且現在退休也還有一筆不錯的退休金，加上保險業往往都有一個共同習慣，就是會買蠻多的保險，所以老年的照顧應該是不會匱乏。最近準備要搬家，老夫妻兩個也是準備悠然的去過釣魚看風景的日子。

對很多家庭來說，聽到別人（單人）年收入有200萬以上，幾乎就是投以羨慕的眼光，甚至覺得自己怎麼這麼辛苦工作，結果好像也存款不多。但別人的工作壓力可能是你的數倍，即便真的是很涼的缺好了，不過人閒下來就是會東搞西搞，錢也是會從手中溜走，玩股票、玩期權、玩權證，玩六合彩等等，這些都是血淋淋的案例。

輸個千萬真的是小意思，台灣人的財富超乎想像，即便你的年收可能只有他的一半，但如果妥善的規劃理財，不要融資亂作股票，亂開槓桿，35年下來，你要存個千萬存款也不是不可能。

▲只要妥善的規劃理財，不要融資亂作股票，擁有千萬存款也是可能的。（圖／pixabay）

那兩邊的結果也是差不多而已，他賺到了什麼？可能就是玩股票的刺激感而已。你買一些平平穩穩很無聊的公司，或者定時定額大盤ETF或產業ETF，假以時日，雖然沒刺激感，但賺到了退休金。想好了嗎？無趣的資產配置賺錢跟刺激的融資槓桿遊戲，選哪一個？幾乎每個人都說當然選前者，但動作起來卻是選後者居多。

本文經授權轉自畢德歐夫。