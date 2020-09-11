哈日族有福了！「令和大叔」菅義偉：日本未來10年不漲消費稅

▲菅義偉11日表示，他與首相安倍晉三都認為日本未來10年內不需要調漲消費稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本官房長官菅義偉10日晚間上節目提及日本消費稅增稅議題時表示，在少子化、高齡化社會中，日本無法避免人口減少，因此不得不面臨消費稅上調的問題。此話一出，瞬間引發網友熱議，而準備在下週參選自民黨黨魁選舉，角逐下任日本首相的菅義偉11日緊急在記者會上滅火稱，他與首相安倍晉三持有相同意見，認為日本在未來10年內都不會面臨消費稅增稅問題。

根據《日本放送協會》報導，日前表態出馬自民黨黨魁選舉並獲得黨內過半派系支持的菅義偉，10日出席民營電視台節目時稱，日本面臨少子高齡化影響，人口無法避免地將持續減少，未來政府勢必要先徹底進行行政改革，並提高消費稅率。然而節目播出後，相關議題瞬間引發熱烈討論。

對此，身為官房長官的菅義偉11日上午在內閣會議後的記者會上連忙滅火表示，自安倍政府上任以來，秉持著「沒有經濟復甦就沒有財政健全」的原則，積極推動「安倍經濟學」，而安倍晉三曾表示，在未來十年日本都不需要再調漲消費稅，他自己也是這麼認為的。

他也補充道，「昨天（10日）的發言是提前考慮到日本10年後的發展。今後我們將全面致力於新冠肺炎對策，並積極推動經濟復甦。」

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