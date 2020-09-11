　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲EPS。（圖／翻攝自PTT）

▲金控股8月份的EPS已經全數公布。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

金控股8月份的EPS（每股盈餘）已經全數公布，日前就有網友在PTT上整理出各股從今年1月至8月的累積EPS、8月單月EPS、9月10日的股價以及H1半年報有更動的EPS。不少網友看到後，都紛紛留言分享自己的看法，其中PTT紅人「金庸」也有自己的一番見解。

根據「FJ姐」的網友整理，依照各股從今年1月至8月的累積EPS來排名，前5名分別是富邦金5.97元、國泰金4.20元、中信金1.59元、元大金1.48元、新光金1.3元，而後續排名則依序為兆豐金1.25元、玉山金1.02元、第一金0.96元、台新金0.82元、合庫金0.80元、國票金0.77元、永豐金0.73元、日盛金0.56元、開發金0.54元及華南金0.31元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金控股8月份的EPS出爐後，許多網友紛紛留言回應，「前三名EPS高，但股利發放（率）偏低」、「2887（台新金）的價位還不錯啊」、「華南金誇張強欸」、「永豐這價位很OK」、「中信就是穩啊」、「元大金好猛」、「玉山金真的慘」、「元大金獲利嚇死人，股價嚇死人」、「華南股價真的硬」、「富邦金、國泰金『未實現損益』如果沒虧損且賺夠多，未來配息是可以期待」。

▲金庸看法。（圖／翻攝自Facebook／GN LIN）

▲金庸發表了自己的看法。（圖／翻攝自Facebook／台股籌碼戰-金庸）

長期有研究股票的PTT大紅人「金庸」也表示，金融股近日可說是死氣沉沉，「加上11月美國大選，金融股也沒有任何題材可拉抬」，如果要買股，就該選擇還有成長性的，千萬不要選衰退型，而其中穩健的股票分別有富邦金、國泰金、中信金、元大金、兆豐金、第一金、台新金、合庫金，至於新光金及永豐金則屬於轉機股。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
桃園1歲女嬰頭部重創全身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收
快訊／高雄前鎮驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人
快訊／南韓樂團主唱身亡　得年26歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

先探／中國經濟超英趕美不是夢

先探／股神為何買進日本五大商社？

Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

先探／中國經濟超英趕美不是夢

先探／股神為何買進日本五大商社？

Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

不斷更新／岳東華生涯百安建功　3局兄弟4比1統一

不斷更新／陳晨威滿壘敲內野強襲安打、陳仕朋傷退　3局樂天2比0富邦

中職／「波西」保護衝撞非得分　林岳平看到阻擋手勢笑出來

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

全球首次展出在台灣！Berluti 家居系列「水煮皮革花瓶」絕美登場

蘭嶼開元港「驚見台灣天團」開唱！　無預警現身...民眾擠爆搶看　

「連續勃起」2天！他急疏管清槍…沒軟過　醫一看嚇壞：快黑掉了

中職／波西條款本意保護捕手　卻變限制捕手的法條

快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

中職／投到一半腰部不適！　陳仕朋僅投1.2局傷退

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

財經熱門新聞

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

台積電發1.2萬元獎金　運動會確定停辦

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝金河：華為急單效應　台積電、聯發科首當其衝！

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

市場「雞腿一隻300元」！闆娘嗆：買不起別吃

新航撐不住　削減4300個職位

年薪破百萬！他曝「玩股票慘賠」案例...苦勸少碰融資

行政會計薪資開24K！網揭內幕：很行情

轉任公務員得拋棄勞保年資？勞保局說別擔心　申請規定一次看懂

加油再等等！專家預估下周油價擬調降「九五跌破24元大關」

聯發科8月營收「衝破300億元關卡」創歷史新高

亞洲藏壽司IPO中籤率只有0.3%　幸運兒抽中一張現賺19萬元

更多熱門

相關新聞

在軍中講電話哭了！女友驚：平常很Man

在軍中講電話哭了！女友驚：平常很Man

對於許多男生來說，當兵是一輩子的回憶，離開家到一個陌生的環境，多少都會覺得不安或是害怕，一名男網友分享朋友當兵時，因為聽到女友的聲音而哽咽落淚，讓他非常驚訝。他也回憶起自己之前當兵時，打給家人都只是聊今天做了什麼，「覺得沒什麼好哭的，會不會是在裡面被霸凌呢？」

超man男友入伍打給女友...一開口就哽咽

超man男友入伍打給女友...一開口就哽咽

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

「為什麼叫大陸妹？」農委會早正名曝由來

「為什麼叫大陸妹？」農委會早正名曝由來

他破解電費「暗黑原因」省4千元

他破解電費「暗黑原因」省4千元

關鍵字：

金融股EPSPTT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

即／高雄前鎮乙烯外洩！副市長衝現場封路指揮防爆

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面