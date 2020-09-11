富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

▲金控股8月份的EPS已經全數公布。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

金控股8月份的EPS（每股盈餘）已經全數公布，日前就有網友在PTT上整理出各股從今年1月至8月的累積EPS、8月單月EPS、9月10日的股價以及H1半年報有更動的EPS。不少網友看到後，都紛紛留言分享自己的看法，其中PTT紅人「金庸」也有自己的一番見解。

根據「FJ姐」的網友整理，依照各股從今年1月至8月的累積EPS來排名，前5名分別是富邦金5.97元、國泰金4.20元、中信金1.59元、元大金1.48元、新光金1.3元，而後續排名則依序為兆豐金1.25元、玉山金1.02元、第一金0.96元、台新金0.82元、合庫金0.80元、國票金0.77元、永豐金0.73元、日盛金0.56元、開發金0.54元及華南金0.31元。

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金控股8月份的EPS出爐後，許多網友紛紛留言回應，「前三名EPS高，但股利發放（率）偏低」、「2887（台新金）的價位還不錯啊」、「華南金誇張強欸」、「永豐這價位很OK」、「中信就是穩啊」、「元大金好猛」、「玉山金真的慘」、「元大金獲利嚇死人，股價嚇死人」、「華南股價真的硬」、「富邦金、國泰金『未實現損益』如果沒虧損且賺夠多，未來配息是可以期待」。

▲金庸發表了自己的看法。（圖／翻攝自Facebook／台股籌碼戰-金庸）

長期有研究股票的PTT大紅人「金庸」也表示，金融股近日可說是死氣沉沉，「加上11月美國大選，金融股也沒有任何題材可拉抬」，如果要買股，就該選擇還有成長性的，千萬不要選衰退型，而其中穩健的股票分別有富邦金、國泰金、中信金、元大金、兆豐金、第一金、台新金、合庫金，至於新光金及永豐金則屬於轉機股。