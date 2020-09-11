　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國有「俄中韓都不知」的秘密武器！川普驚洩密　軍武專家忙解讀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲川普誇稱美國有一套「無人知曉」的武器系統。（圖／路透）

文／中央社

華府資深記者伍德華新書爆料，美國總統川普受訪時誇稱美國有一套「無人知曉」的武器系統，且可能是核武，川普這一席話讓全球軍事專家爭相解析有幾分真假。

因揭發水門案聞名的傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）預定9月15日出新書「憤怒」（Rage，暫譯），收錄17段有紀錄的專訪內容。法新社報導，川普在其中一段訪問中，看似披露最高國防機密。

川普說得曖昧 留下想像空間

川普表示，他的政府已建立一套無人知曉的武器系統，連俄羅斯和中國領導人都不知道，而且他似乎想說是「核子」武器系統。

倘若這段披露內容為真，恐會撼動大國政治，激起軍備競賽。

然而新書披露這段去年12月5日錄下的54個字詞內容語焉不詳，主要是因為川普在說「核子」一詞時有所中斷，似乎在自我糾正，然後改說「武器系統」。

川普當時說：「但我已建了一個核..一個武..我建了一套武器系統，是我國從沒有過的武器系統。」

▲▼金正恩光復節（15日）致函給普丁，提起去年朝俄會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

「我們有大家從未看過或聽聞的東西，連（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）和（中國國家主席）習近平都沒聽過，無人知曉。我們的東西很驚人。」

伍德華表示，他已個別從消息人士確認，美國確實有新的秘密武器，但沒透露是否為核武。

川普說話幾分真假 專家各有解讀

武器專家表示，他們不確定川普所指為何，或是否為川普的招牌空話。

美國科學家聯盟（FAS）核武專家克里斯登森（Hans Kristensen）表示，川普可能是指低當量核彈頭W76-2。美國今年元月首度將此部署於核潛艦，就在川普向伍德華說溜嘴的一個月後。

核子科學家羅費爾（Cheryl Rofer）則表示，川普可能指剛在研發的全新核彈頭W93。美國國防部今年稍早才首度披露研發W93。

另有專家認為，川普根本不是指核武。由於近期俄羅斯和中國看似在極音速滑翔載具（HGV）研發上領先，川普也可能是在放話。目前幾乎不太可能有辦法攔截具有HGV設計的飛彈。

然而羅費爾也說，光靠川普幾句話分析總是有風險，「他很常誤解，也很常說謊，『從來沒人有過』是他招牌大話之一」。

美國國防部被問到川普此言時顯得有所保留。發言人卡佛（Robert Carver）說：「我將得把你的提問轉呈白宮，由他們說明總統這番話的意思。」

►川普曝：金正恩告訴我一切！　包括姑丈張成澤遭「殘忍處決」過程
►被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌
►川普金正恩25封私人密函將公開！水門案記者新書下月上市　封面曝光

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！新北、桃園10縣市大雨特報　防雷擊強陣風
快訊／黃子韜父親病逝！享年52歲
郵局神鬼女業務！騙保費狂吸6億　下場慘了
陸董事長公公硬上媳婦「婆婆2字回應了」！亂倫細節曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣標誌又消失！美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除

南韓頂尖大學淪陷！ 教授慘遭傳染　隔離仍「敬業」線上授課

哈日族有福了！「令和大叔」菅義偉：日本未來10年不漲消費稅

只想要男孫！奶奶把剛出生女嬰淹化糞池　「想讓媳婦繼續生」

大學生「嗨辦20人確診趴」屋內每人都染疫！被抓竟回：我在家啊

67萬旅客僅發現15人染疫！　美14日取消「特定國家」旅客限地入境

日16歲女高生在家被砍死　唯一嫌疑犯竟是86歲阿公！

美國有「俄中韓都不知」的秘密武器！川普驚洩密　軍武專家忙解讀

女兒不肯戴口罩！害全部乘客被趕下機　父無奈：她才19個月大

半夜火燒船！60人鋪電纜到一半「機房燒起來」受困　韓海警急滅火

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

台灣標誌又消失！美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除

南韓頂尖大學淪陷！ 教授慘遭傳染　隔離仍「敬業」線上授課

哈日族有福了！「令和大叔」菅義偉：日本未來10年不漲消費稅

只想要男孫！奶奶把剛出生女嬰淹化糞池　「想讓媳婦繼續生」

大學生「嗨辦20人確診趴」屋內每人都染疫！被抓竟回：我在家啊

67萬旅客僅發現15人染疫！　美14日取消「特定國家」旅客限地入境

日16歲女高生在家被砍死　唯一嫌疑犯竟是86歲阿公！

美國有「俄中韓都不知」的秘密武器！川普驚洩密　軍武專家忙解讀

女兒不肯戴口罩！害全部乘客被趕下機　父無奈：她才19個月大

半夜火燒船！60人鋪電纜到一半「機房燒起來」受困　韓海警急滅火

渣男發言人》朱學恒／只見允恭笑不見Y女哭

中職／輔助判決改判捕手阻擋　馮勝賢：依裁判規則補述判定

前瞻預算砍半桃園軌道建設恐生變　萬美玲：鄭文燦也無法接受

躲過200萬罰鍰！國民黨破壞議場僅需賠41萬修繕費

台灣標誌又消失！美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除

老是乾裂脫皮還脹痛？做好6件事預防可怕「唇炎」找上門

南韓頂尖大學淪陷！ 教授慘遭傳染　隔離仍「敬業」線上授課

賣假醫療口罩...豪品老闆被爆開瑪莎拉蒂！鄰居：他常換中古車

國防外交兩部會接力譴責共機擾台　王定宇分析背後意義

經紀人載傳播妹…車內突點檯「秒爬副駕硬上」！鬼扯：感覺來了

國際熱門新聞

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

約旦首都郊區發生大爆炸！

人妻遭劫匪輪暴　孩子就在旁邊..

超巨蜘蛛「狂嗑鳥脖」進食片曝光

川普：金正恩健康　不要低估他

印軍警告：再越線就報復！想開戰要付艱鉅代價

美軍殺人獲特赦　菲想換取疫苗

阿嬤藏24年漢堡沒壞！麥當勞：這因素是關鍵

靠一滴血詐120億　傳「女版賈伯斯」以精神異常辯護

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

狠師體罰「100下蹲跳」…13歲少年猝死

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

約旦大爆炸！軍事彈藥庫惹禍

更多熱門

相關新聞

大學生嗨辦20人派對　屋裡每人都染疫

大學生嗨辦20人派對　屋裡每人都染疫

美國俄亥俄州牛津（Oxford）一名警員正在巡邏時，來到邁阿密大學（Miami University）附近，卻發現一間民宅聚集著許多人，顯然違反疫情期間的集會人數規定。他上前盤問才發現，這裡竟在舉辦20人派對，其中一名住戶還說，「屋裡的所有人都確診了」。

美取消「特定國家」旅客限地入境

美取消「特定國家」旅客限地入境

19個嬰不肯戴口罩　害乘客被趕下機

19個嬰不肯戴口罩　害乘客被趕下機

野火突襲…1歲兒亡　夫妻全身燒傷

野火突襲…1歲兒亡　夫妻全身燒傷

美西野火狂燒釀23死　奧勒岡州撤50萬人

美西野火狂燒釀23死　奧勒岡州撤50萬人

關鍵字：

川普Bob Woodward核武北韓俄羅斯北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面