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開發者大會另一亮點！華為推「EMUI 11系統更新」　未來支援旗艦機

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▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲華為在開發者大會上推出EMUI 11系統更新。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

華為10日在開發者大會2020中宣布，鴻蒙系統升級至2.0版本，明年華為手機將全面支持鴻蒙系統。此外，隨著Google發布Android 11新版本系統，華為亦緊跟著推出EMUI 11系統更新。

由於EMUI 11更新是基於Android的開放原始碼專案（AOSP），所以EMUI 11實際上算是Android 10+或EMUI 10.5的精簡操作，但華為成功移植一些Android 11的設定，例如去年Android版本的一次性權限。

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此外，EMUI 11還增加許多功能，包括新 Always On Display功能、更新Gallery應用程式界面、簡化音源切換器、支援多重視窗、增強華為筆電和平板的共享及隱私功能。

不久之後，EMUI 11的beta版將支援華為絕大部分旗艦機款，包括P40系列、Mate 30系列，但目前尚不清楚此更新對支援Google Play的手機（例如P30 Pro和Mate 20 Pro機款）有何影響，因為部分手機已預裝的GMS（Google行動服務）的臨時許可證已正式過期。隨著Android 11發布，未來幾個月可看到更多UI和後台更改，使華為將EMUI 11移植到最新可用的行動作業系統上。

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關鍵字：

華為操作系統Harmony OS 2.0開發者大會EMUI 11

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