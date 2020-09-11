大學生「嗨辦20人確診趴」屋內每人都染疫！被抓竟回：我在家啊

▲美國邁阿密大學的學生在疫情期間舉辦20人派對。（圖／翻攝Oxford Police）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州牛津（Oxford）一名警員正在巡邏時，來到邁阿密大學（Miami University）附近，卻發現一間民宅聚集著許多人，顯然違反疫情期間的集會人數規定。他上前盤問才發現，這裡竟在舉辦20人派對，其中一名住戶還說，「屋裡的所有人都確診了」。

綜合Fox 19、《每日郵報》報導，警員5日下午4時左右巡邏時，看見一群大學生站在核桃東街（E. Walnut Street）100號街區，於是上前釐清狀況。一名住戶坦承自知違規，根據該州法令，目前只允許最多10人的集會，「這裡有太多人了」。

警員要求不住在這裡的人離開，接著檢查住戶的身分證件，卻發現此人8月31日檢驗結果呈現陽性。住戶這才坦承大約1周前確診，如今正在隔離中，但被問及為何仍在接待客人時卻回答，「所以我才待在家裡呀！」他接下來語出驚人，「屋裡的每個人都確診，對街也有2個人中鏢了」。

根據警方報告，6人因違反集會相關條例，遭到法院傳喚並處以500美金罰款，其中5人21歲，另一人20歲，由於此案涉及邁阿密大學學生，因此也已經通報校方。

2名住戶自稱沒有參加任何集會，想要針對當天參加派對的人，提出非法入侵指控。但警方回應，他們不能代表全屋子的住戶提出訴訟，必須改為針對傳票提出上訴。

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