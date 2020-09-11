傳格力電器和九陽有意砸30億歐元　收購飛利浦家電業務

▲傳格力電器和九陽也打算斥資30億歐元（36億美金）參與競購飛利浦家電業務。（圖／記者林世文攝）

記者林鼎閎／綜合報導

知名荷蘭電器公司飛利浦（Philips）宣布出售家電業務，各路好手都有意收購，包括中國家電製造商海爾和美的等多家機構與投資者都表達興趣。根據消息人士透露，最近傳出連格力電器和九陽也加入戰局，擬斥資30億歐元（36億美金）參與競購。

飛利浦行政總裁范豪登（Frans van Houten）日前表示，「交易工作正在準備中，預計在秋天開始與各方接觸，並在2021年第3季完成交易。」

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飛利浦求售家電部門的消息公布後，多家公司都有興趣想拿下，包括土耳其家電製造商Arcelik和Vestel、韓國家電大廠三星與LG，另外，私募巨頭百仕通（Blackstone Group）、CVC Capital Partners和KKR預計都在交易開始時也考慮參與。

但是飛利浦打算出售的家電業務，在「雙11」或「618」等銷售旺季卻沒有幾項產品能擠進排行榜，尤其在中國最受歡迎的刮鬍刀、電動牙刷等銷量較高的產品都不在出售的行列。

由於出售的部分產品技術門檻不高，買家購買後無法獲得關鍵核心技術，就算有多家中國企業表達意願，但也讓這些企業思考是否值得為此交易花費30或40億歐元。