阿嬤開箱「24年麥當勞漢堡」！她嚇「跟剛出爐一樣」...原因曝光

▲美國有個阿嬤，開箱塵封24年的麥當勞漢堡、薯條。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

麥當勞的薯條跟漢堡放久了到底會不會壞？一直是許多速食愛好者好奇的話題。日前美國有一名阿嬤在抖音(TikTok)放上麥當勞漢堡與薯條「開箱」等影片，她將於1996年買來保存的麥當勞漢堡、薯條拆開來看，赫然發現薯條雖然變得乾扁，但竟然沒有腐敗跡象；而漢堡的麵包與肉片，打開來不但沒腐爛、發霉，乍看竟跟剛出爐的一樣。

據英國《鏡報》報導，一位抖音帳號為「aly.sherbg」用戶，上月27日發布一段影片，畫面中是一名阿嬤，把24年前所買的麥當勞漢堡、薯條，進行「開箱」動作。只見阿嬤先是打開一個側面寫著「漢堡」的白色盒子，然後拿出一個印有1996年納斯卡賽車比賽廣告的紙袋，並表示「這就是生產的年份」，對應現在是2020年，等於她所開箱的麥當勞漢堡與薯條，已經放了24年。

▲塵封24年的麥當勞漢堡、薯條，結果外觀沒什麼改變。（圖／翻攝自aly.sherb抖音）

接著這位阿嬤先拿出模樣有點乾扁薯條，並表示「看起來就像一個月前不小心掉在座位下」；接著她再打開24年前買的麥當勞漢堡，結果發現，麥當勞漢堡的麵包體，外觀居然沒有發霉，攤開來看裡面的漢堡肉，竟也沒有腐爛，也沒有裂痕。

面對這樣的「開箱」結果，阿嬤本人也看傻了，不可置信的表示：「不知道吃了會怎樣」。而這段開箱影片，也引來美國麥當勞官方緊急回應，表示食物腐化需要濕氣，若濕氣不足，細菌、黴菌就無法生長。麥當勞強調，自家漢堡不含任何防腐劑與添加物，推測可能是影片主人住家環境過於乾燥，才會如此讓漢堡薯條的狀態保存良好。

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