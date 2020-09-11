市場「雞腿一隻300元」！人妻聽價格驚呆　闆娘嗆：買不起就別吃

▲市場雞肉攤老闆娘一隻雞腿喊價300元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽媽到菜市場買雞肉，打算晚上煮香菇雞湯，向雞肉攤老闆娘買一隻雞腿跟雞翅，對方竟然跟她收380元，讓她驚訝直呼「太貴了吧！」沒想到老闆娘搖頭嘆氣，回嗆「買不起就不要吃雞肉，笑死人了！」看到老闆娘的態度，氣得她直接轉頭走人「不買了」。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」發文，早上送完小孩上學後，到菜市場買雞肉，準備晚上煮香菇雞湯。她走到土雞肉攤販前，向老闆娘要一隻雞腿和一隻雞翅，老闆娘向她收380元，她一聽價錢後驚呼，「怎麼這麼貴！」便詢問闆娘雞腿、雞翅分別多少錢。

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老闆娘向原PO解釋，雞腿一隻300元，雞翅一隻80元。原PO聽完後驚嘆，「雞翅一隻要80元喔！那我只要雞腿就好。」沒想到老闆娘開始碎碎念，還搖頭嘆氣嗆，「妳是沒買過雞肉嗎？這是用秤斤的，買不起就不要吃雞肉，笑死人了！」

▲老闆娘的態度讓原PO氣得大喊「不買了」。（圖／pxhere）

老闆娘的態度讓她覺得很不舒服，見雞肉還沒剁便喊，「妳怎麼這麼兇罵人，我不想買了」。離開之後她到另外一家攤販，一隻雞腿加一隻雞翅只要230元，同樣都是土雞肉，價格卻天差地遠，「是我不懂土雞肉行情嗎？我煮飯10幾年了！」

許多網友紛紛留言認為，「雞腿300元真的太貴了」、「一腿一翅380元，兩腿兩翅可以買全雞了阿」、「他的雞是飛的比人家高是不是」、「雞翅80是怎樣，那隻雞去健身房的嗎」。也有不少人指出闆娘的態度問題，「老闆娘是賣彈藥的」、「貴不貴不評論，但是當著客人面前說買不起這種話不是做生意的料吧！肯定拒買」、「不論價錢，揶揄客人就是不對啊！就算我買得起，這種態度誰會想買」、「做生意姿態這麼高是怎樣？一早雞跑了不開心？」