雲端最前線／揭密！保險別傻傻買 專家教你押對「保」攻略

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受到新冠肺炎疫情影響，今年以來，民眾健康意識與風險意識明顯提升，尤其未來將是病毒如影隨形的環境，病毒大流行所潛藏的新興風險格外受到重視。後疫時代來臨，保單規劃該掌握哪些要領？《雲端最前線》11日邀請淡大風險管理與保險學系副教授何佳玲、臺銀人壽壽險顧問蔡杰男以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲後疫時代來臨，保單規劃該掌握哪些要領？（示意圖／123RF）

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台灣保險滲透率雖位居世界冠軍，不過，保險觀念卻有待加強，尤其國人偏愛買儲蓄險，而忽略保障重要性，此亂象迫使得金管會今年祭出4大新制，不僅健康險、壽險的保費變貴了，短期、高利的儲蓄險年代也回不去了。7月1日保險新制上路後，民眾未來買保單會有何影響？

現實中常常會遇到，明明買了保險，出險後，保險公司卻不理賠，又或者是理賠金很少，造成這些狀況的原因很多，但多數是因為保險買錯了，也買不夠，才會讓保險在某個程度上，變得不怎麼保險了，該如何花最少錢，將保險買好買滿？此外，失能險 、重大疾病險損失率嚴重，未來恐將越來越難買，甚至停售，需要現在趕快買嗎？而今年房市熱鬧滾滾，買房同時，也有必要投保房貸壽險嗎？該怎麼選，才能挑到比較速配的房貸壽險？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。