徵「行政會計」薪資開24K！工作內容落落長...網揭內幕：很行情

▲這份工作所需要的工作技能落落長。（圖／翻攝自「104人力銀行」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

「錢多事少離家近」幾乎是夢幻工作的代名詞，不過卻往往事與願違。一名網友在求職平台上，看見「行政會計」的徵才資訊，工作內容又多又雜，且需要的工作技能更是落落長，然而看到薪資欄時，月薪居然只介在24K至27K之間，讓他不禁直呼，「領這薪，我誤會什麼了嗎？」

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，「這種薪資真的有人應徵嗎？」從原PO查找到的工作來看，如果想要應徵「行政會計」一職，除了學歷要達專科、大學以上，且科系必須是財務金融相關、一般商業學類或企業管理相關，而工作經歷則要達1年以上。

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這項徵才資訊的所要具備的工作技能落落長，舉凡會計核算和帳務處理、文件收發與檔案管理、採購並維護辦公事物及庶務用品等；而工作內容也不勝枚舉，其中包含辦理現金及銀行往來事項、審核公帳費用單據、帳務相關報表與文書管、一般辦公室採購、總務庶務處理等6大項業務。

▲薪資只有24K至27K。（圖／翻攝自「104人力銀行」官網）

既然工作內容又多又雜，且又要具備這麼多技能，薪水理應非常不錯，不過原PO卻發現工作待遇竟只有「月薪24000～27000元」，最重要的是，這還是身為北部區域的「桃園」所開出的徵才價碼，因此他就好奇，「這樣是正常？」

不少網友看到後，紛紛留言回應，「類似這種的公司中南部一大票」、「彰化這職缺也是這薪水而已」、「這種行情在南部，大家搶著要」、「這薪水在苗栗很多人搶著做欸」、「這技能很普通欸」、「徵不到人，薪水自動往上調整」。

不過也有些網友指出，這種工作並不用太多的專業能力，因此薪水自然也不高，「感覺就是會計兼打雜的屎缺」、「好聽一點叫總務，難聽一點就打雜」、「就是行政助理啊，事情雜但不難」、「行政在薪資待遇上本來就比較低」、「寫了一堆基本就是打雜」、「這就一般般助理的要求，給這薪水很行情啊，助理就是做雜事，這沒什麼特殊技能」。