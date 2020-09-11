半夜火燒船！60人鋪電纜到一半「機房燒起來」受困　韓海警急滅火

▲南韓慶尚南道統營外海凌晨發生火燒船事故。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道統營市美勿島外海一艘海底電纜佈纜船於今（11）日凌晨3時51分開始燃起熊熊大火，烈焰吞噬了佈纜船的輪機房，船內60名成員一度受困，幸好最後即時獲救，未傳出任何人員傷亡。

根據《韓聯社》報導，距離美勿島（매물도）南方約57.4公里（31海哩）處的海面上，重達6239公噸的海底光纖電纜佈纜船A號起火燃燒，當時船上有49名韓國籍、10名越南籍、1名義大利籍成員。

當無情火焰逐漸吞噬輪機房，距離A號船數百公尺、重達92公噸的拖引船B號馬上趕來救援。眼見火勢在黑暗中不斷擴大燃燒，A號船上的60名成員過了12分鐘後，於4時27分火速移往前來救援的拖引船內避難。

▲海警趕忙撲滅火勢。（圖／達志影像）

統營沿岸的海上交通管制中心（VTS）在接獲報案後，立刻派出消防艇、救援直升機等前去救火，而海軍高速艦艇與來自統營、麗水、昌原等地的消防艇也趕忙前去支援。

海警負責現場的滅火作業，60名成員則被安置在另一艘重達1999公噸的運纜船。

海警推測起火點為輪機房，因為船上裝有234公噸的C油、2000公升的潤滑油，目前正檢查是否有漏油的情況。

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