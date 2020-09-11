奧勒岡州撤50萬人…佔全州人口10％！　美西野火狂燒已釀23死

▲美國奧勒岡州野火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國西部奧勒岡州野火肆虐，當局表示，由於該地區的兩場野火正在會合，燒毀將近90萬英畝（約30萬公頃）的土地，目前已撤離50萬人，占了全州人口數的10％，但造成的傷亡人數仍舊無法評估，僅知至少造成23人死亡。

綜合外媒報導，美國西部炎熱多風的天氣讓野火不斷蔓延，包含加州、奧勒岡州與華盛頓州都陷入火海。奧勒岡州當局表示，該州有超過90萬英畝的土地被燒毀，目前已疏散超過50萬位居民，占了該州420萬人口的10％。

▲▼美國奧勒岡州撤離超過50萬人。（圖／路透）



奧勒岡州州長布朗（Kate Brown）說，全州有35個火場，風勢還在持續助長火勢，現階段還無法確認傷亡人數，這將可能造成該州史上最嚴重的人命財產損失。《USA TODAY》指出，目前已知至少已造成23人死亡。

另外，奧勒岡州懲教署表示，他們也撤離了位在威爾遜維爾（Wilsonville）主要關押女性囚犯的咖啡溪懲教所（Coffee Creek Correctional Facility），共1300多人被轉移到新的地點安置，其餘靠近市中心的三座監獄也正在撤離。

華盛頓州州長英斯里（Jay Inslee）指出，該州莫爾登鎮（Malden）已被燒成廢墟，「整個華盛頓州受到重創，但在這裡，莫爾登鎮的整個心臟都被挖了出來。」目前華盛頓州已經宣布進入緊急狀態。

►太平洋強風吹送！奧勒岡州35處野火場狂燒 州長警告：死亡人數破紀錄

►美西野火3死…舊金山「暗橘光壟罩」似末日！金門大橋消失煙霧中

►加州野火影片曝光…四周只剩大火 直升機帥氣救援受困遊客