2歲兒贍養費「一個月3萬」！前妻深夜催款　他無奈：日子難過嗎

▲前妻一過半夜12點就傳訊息提醒原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

「真心覺得，離婚是對的！」一名男網友與前妻離婚，約定好每個月10號付贍養費3萬元，但前妻卻在10日的凌晨12時10分傳訊息，提醒他明天是10號要記得轉帳，讓他傻眼直呼「日子有那麼難過嗎？」網友們看完後驚呼，「贍養費一個月3萬，根本是連前妻一起養」。

原PO在「爆怨公社」發文，和前妻約定好，每個月10號會付贍養費3萬元，共同撫養2歲的兒子，但前妻卻在9月10日的半夜12時10分傳訊息，提醒他明天10日，讓他感到很無奈，才過10分鐘就在催款，「沒說不可以提醒，只是感覺問題，日子真的有那麼難過嗎？」

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原PO指出，每個月10日都會準時匯款，也附上前三個月的匯款紀錄，「8月是因為她說學費漲2000元，所以我要多付1000元，才會拆成兩筆匯款。」照片上，每一次的匯款日期都是10日，從來沒有拖延或是不付，原PO也在留言處寫道，「從還沒離婚她就是這樣，她答應我的事情如果沒做到，就淡淡一句忘了，如果是我答應她的事情，一天可以打5通電話催促。」

▲原PO附上前三個月的匯款紀錄，證明自己從來沒有延遲過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不少網友看完之後大喊「太誇張」，「3萬是養大人吧？一個月給3萬你乾脆請個保母」、「你一定很愛小孩，但這錢真的有使用在小孩上嗎」、「會不會一萬花小孩身上，兩萬花自己身上」、「3萬太多了，你連你前妻一起養了欸，不要這麼傻」。

但也有人認為，前妻催款可能是有苦衷的，「或許她有些錢必須要10號繳，所以她會擔心」、「10號可能是要繳錢的期限，像我女兒月費都10號前要繳，錢沒到我就會很緊張」、「會很多嗎？註冊費一次就三萬多了 ，還有月費跟平常開銷，重點是親媽在顧，我覺得還好吧」。也有不少人建議，「以後你9號就付就沒事了」、「預約轉帳就好了」。