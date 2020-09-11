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亞洲藏壽司IPO中籤率只有0.3%　幸運兒抽中一張現賺19萬元

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▲亞洲藏壽司董事長西川健太郎。（圖／記者周宸亘攝）

▲亞洲藏壽司董事長西川健太郎。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

連鎖迴轉壽司業者亞洲藏壽司預計九月中旬掛牌上櫃，承銷價55元，釋出1579張股價供投資人申購抽籤，今（11）日即將抽出幸運兒，經證交所統計，全台共有逾51.1萬件申購，中籤率僅0.3%，依據昨日收盤股價計算，中籤幸運兒有機會賺進19萬元價差。

亞洲藏壽司競價拍賣最低承銷價格為45.08元，本次辦理公開申購價格為55元，9月7日至9月9日為公開申購期間，9月11日為公開抽籤日。亞洲藏壽司將於9月17日掛牌上櫃。

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亞洲藏壽司股價今天大漲36%，早盤來到每股267元，躍居台股觀光股王。不過，法人也提醒，興櫃市場因為沒有漲跌幅限制，經常會出現大漲大跌的情況，價格只能供投資人參考，不見得真能代表股票掛牌後的真實狀況，也不見得中籤投資人就真的可以賺到數十萬元價差，一切還是要等掛牌當天，看股價表現而定。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi, Inc.在臺灣成立的子公司，以「くら寿司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2017年首次導入土藏造型街邊店。

亞洲藏壽司為在台店數最多的日系迴轉壽司店，目前全台共有 27 家門店，今年底前將突破30 家門店，董事長兼總經理西川健太郎表示，台灣市場預計在三年內可達50家門店規模，同時規劃海外市場版圖，將在三年內開出海外首間門店。

展望後市，亞洲藏壽司表示，近期全球不論是經濟、運輸、物流及生產皆受疫情影響甚深，亞洲藏壽司將持續觀察各國經濟狀況、情勢與市場動向並審慎評估，彈性調整拓展海外市場的計畫，持續推升整體營收，以實現集團擴張至200店的長期目標。

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