連3颱強襲北韓...暴雨創40年最高記錄！穀倉重創　半數人口恐餓死

▲強颱梅莎侵襲北韓，金正恩前往災區咸鏡南道視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年北韓（朝鮮）天災不斷、國運多舛，從今年夏季便迎來史上最長的梅雨季，且8月初至9月更面臨至少4個颱風挾帶強風暴雨襲擊，導致全國最重要的穀倉地區雨量創下40年以來的歷史新高。

總部位於瑞士、由世界20個主要國家農業部長所組成的國際組織「全球農業監測計畫」（GEOGLAM）預估，北韓今年可能得準備應付情勢比去年更為嚴峻的飢荒，去年已有約40%民眾面臨糧食短缺的現象。

綜合《美國之聲》（VOA）與《自由亞洲電台》（RFA）於11日的報導，該國際組織透過CHIRPS衛星產品在北韓所進行的農業旱災指數等資料與數據進行分析，發現北韓今年的農耕期（4至9月），北韓南部的穀倉地區降下1981年以來雨量最多的暴雨，且雨量大多集中在8月，包括8月出的中颱「哈格比」、持續至該月第2周的梅雨。

▲強颱海神侵襲，造成北韓元山市淹水。（圖／達志影像）

8月27日，8號颱風「巴威」侵襲朝鮮半島（韓半島），造成平安南道與黃海南北道降下暴雨、農作物毀損；9月初則迎來強颱梅莎與海神，強風暴雨重創江原道與咸鏡南北道。

從北韓各地區降雨來看，黃海南道今年4至9月降下1981年以來最高的雨量；黃海北道、平安南北道、咸鏡南道、江原道同時期雨量也進入有記錄以來的前3名。

短短一個月內的集中性暴雨重創黃海南道與平安北道，其中黃海南道為北韓境內最大的稻米與玉蜀黍耕作地區、平安北道則是北韓境內排行第二的穀物生產地區。

▲颱風巴威侵襲，北韓國務委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金德訓前往黃海南道視察。（圖／達志影像）

8月上、中旬距離北韓國內稻作收成僅距離短短數周，暴雨造成黃海北道與江原道約39296公頃農地毀損，其中黃海北道用來耕作到米的農地約佔600公頃。

「全球農業監測計畫」分析，颱風巴威、梅莎、海神接連侵襲，可能導致北韓糧食供給困難，且降雨預估持續影響至9月底，這將造成玉蜀黍（8月底）與稻米（9月底）收成銳減。

連日來的暴雨，加上今年的新冠肺炎（COVID-19）全球疫情，使北韓糧食供給情況與去年相比更為險峻。去年因為旱災，導致北韓有40%以上的人民糧食供給不足；今年可能有過之而無不及。

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