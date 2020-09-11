高齡長輩易染新冠！他勸國民「中秋節千萬別返鄉」：這才是盡孝

▲南韓首爾疫情不斷蔓延，金融園區空曠。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情雖呈趨緩之勢，然而各地仍爆發「小規模」群聚感染，加上首爾大型醫院發生院內感染，新增病例相較前日略微成長！根據防疫當局統計，截至11日上午0時為止，南韓今（11）日上午9時30分共通報176起病例，其中161例為境內感染、15例為海外感染；目前南韓共累計21919例確診、350例死亡，死亡數與前日相比增加4人；另外，重症患者累計175人，與前日相比增加6人。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增116例（首爾佔61例、京畿道佔47例、仁川佔8例）；忠清南道增14例；大田增10例；光州增7例；蔚山增4例；釜山增3例；全羅南道與慶尚北道各增2例；大邱、忠清北道、濟州島各增1例。

▲光州市臨時診療所人員正進行消毒工作。（圖／達志影像）

首爾市西大門區延世大學塞布蘭斯醫院累計18人確診；首爾市鐘路區廳（區公所）公園綠地管理員累計8人確診；京畿道城南市紡織廠與考試院相關確診案例累計8人；京畿道富川市推銷業累計11人確診。

另外，首爾市永登浦區佛教「日蓮正宗」佈教所累計20人確診；首爾市松坡區Coupang（쿠팡!）物流中心累計13人確診；大田市健康食品說明會累計39人確診；光州市北區傳統市場「말바우시장」確診案例，包括餐廳業者、顧客、其親友共27人感染；蔚山市現代重工業群聚感染案累計12人確診。

而8月15日首爾市光化門示威集會也再度傳出確診者，共累計557人。

▲光州市北區傳統市場內的餐廳出現群聚感染。（圖／達志影像）

由於近日醫療院所感染比率漸增，加上大田、光州、忠清南道既有的群聚感染案不斷新增確診者，對於13日到期的首都圈「社交距離防疫」第2.5階段是否該繼續延長，國務總理丁世均（정세균）於11日例行記者會上表示，「疫情雖減緩，單日新增病例數卻仍維持100多人，這兩天將會尋求專家意見，決定是否繼續延長防疫政策。」

丁世均呼籲，「由於此波感染潮中，高齡患者比率大增，在此呼籲全體國民，中秋佳節盡量克制外出、取消返鄉行程，守護長輩們的健康，才是應盡的孝道。」

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