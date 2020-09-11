日前首相森喜朗擬「率團再訪台」　19日出席李登輝告別禮拜

▲日本前首相森喜朗有望再度率團訪台參加前總統李登輝的告別禮拜。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨相關人士10日透露，前首相森喜朗有望在18日再度率領跨黨派議員團「日華議員懇談會」，來台參加已故前總統李登輝的告別禮拜，目前正在就此進行協調。據了解，一行人將會提前進行核酸檢測，提交陰性結果作為證明，並在18日搭乘包機抵台，19日出席告別禮拜後，當天返日。

前總統李登輝7月30日病逝於台北榮總，享耆壽98歲。日本前首相森喜朗8月曾受首相安倍晉三之託，率領跨黨派議員團「日華議員懇談會」來台致悼。根據《共同社》報導，日本政府與自民黨內部人士透露，有鑑於李登輝的追思告別禮拜將於19日舉行，日方有意請森喜朗再度率團訪台代表出席。

▲已故前總統李登輝。（圖／路透）



受新冠肺炎疫情影響，包含森喜朗與安倍晉三胞弟岸信介在內的日華議員懇談會8月9日訪台前曾進行核酸檢測，並提交陰性證明，因此得以免除來台後的兩週隔離，本次來台預計也會採取相同措施。

另一方面，日本8月9日的弔唁團成員包括，前首相森喜朗、日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員、岸信夫眾議員（安倍晉三胞弟）、衛藤征士郎眾議員、富田茂之眾議員、中川正春眾議員、榛葉賀津也參議員、石井章參議員、中山泰秀眾議員、長島昭久眾議員及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明計11位，由自民黨、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等日本主要政黨組成。