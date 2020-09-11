司機硬過矮橋！校車秒變「敞篷車」　學生慘遭「割喉」跳窗喊：我要死了

Winchester school bus crash: Children left 'screaming and crying’ after roof ripped off in bridge collision | London Evening Standard https://t.co/BvxOzmlWxT — Headlandfash (@headlandfash) September 10, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國漢普郡（Hampshire）10日發生一起嚴重校車事故。一名新手司機開著雙層校車，載著72名學生前往學校，在經過一座橋時，因沒有注意到車身高度強行通過，車頂當場被掀開，瞬間變「敞篷校車」，乘坐在上層的學生被玻璃碎片割傷，其中3人身受重傷，被緊急送往醫院，還有13名學生受到輕傷。

根據英媒Metro報導，事件發生在溫徹斯特（Winchester）威爾豪斯巷（Wellhouse Lane）附近的一座橋。當天早上8點10分左右，這名新手司機開著一輛坐滿「亨利·博福特學院」 （Henry Beaufort School）學生的雙層校車，準備開往學校，所以對路線還不太熟悉，再加上擔心學生們會遲到，於是選擇了捷徑，結果就發生了這樣的意外。

▲學生指司機開錯路仍執意要過橋。（圖／翻攝自推特）

當時人在車上的14歲學生傑克（Jake Coates）告訴媒體說，司機來接他時，已經比原訂的時間晚了10分鐘，所以對方選擇了這條捷徑，儘管當時有同學跟持要過去，結果意外就發生了，「校車車頂直接被掀開，然後掉出車外。」

傑克描述當時的情景，車子穿過隧道時，塵土飛揚，然後整個車頂被掀開了，包括所有車窗戶都瞬間粉碎，玻璃碎片割傷了很多上層的同學，他們趕緊從後窗跳下去，且一邊大喊說「我快死了」，整個畫面非常嚇人且震驚，也不確定是否還有人被困在車內。

▲ 玻璃碎片直接將幾名學生的喉嚨、頭部割傷。（圖／翻攝自推特）

直到一名女子開車經過，看到眼前所發生的一切後，主動將其餘留在車上的學生帶下車，並安慰他們的情緒，而傑克媽媽剛好是名護士，再收到兒子的通知後，也立即前往現場對同學們的傷口進行處理。

這起意外導致3名學生身受重傷，13人輕傷，不過皆無任何生命危險。當地警察和消防員接獲報案後即趕到現場，將受傷的學生送往醫院，目前正對這起意外進行詳細調查。警方指出，「這是一起戲劇性的意外，因為橋樑上方已經有明文規定，禁止超過12英尺（約3.6公尺）的車輛駛入，但這輛雙層校車高度卻是14英尺（約4.3m公尺），是明顯無法穿過的。」