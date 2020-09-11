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TikTok出售期限「絕不延期」！　川普放狠話：關掉或賣掉二選一

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普宣稱，他不會延長期限，要求TikTok 9月20日前退出美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普為TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）設下9月20日退出美國市場的最後期限，並在10日強調，他不會延長這個限期，且看字節跳動「是要被關閉，或是將公司出售」。

據CNN報導，川普對於要求字節跳動退出美國市場一事，態度十分強硬，表示9月20日的期限不可能被延長，他等著看字節跳動會怎麼處理，但只要時間一到，他們只能被關閉，或是將公司出售。

▲▼字節跳動（ByteDance）和TikTok。（圖／路透）

▲TikTok控訴川普政府的行政命令具政治傾向。（圖／路透）

今年7月，川普宣佈禁止字節跳動旗下的TikTok在美國營運，而在上個月的一份行政命令中，他聲稱有「可信的證據」表明字節跳動「對美國國家安全是有所威脅的」。

然而， TikTok控訴川普的這項行政命令「嚴重政治化」，比起訴訟，他們更傾向於跟美國政府有具建設性的對話，「不過川普的行政命令直接以威脅態度禁止我們在美國的業務，這不止將導致1萬個就業崗位被抹去，在疫情大流行期間更是對美國人造成了不可彌補的傷害。」

TikTok積極在美國求生的當下，包括微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等在內的幾家美國企業也與之洽談，要買下這個下載次數超過3億的APP。不過字節跳動仍希望能與美國政府協商，在出售該公司的數據控制權之餘，還能保留部分資產。

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