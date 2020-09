女嬰「背上插1把生鏽刀」裝塑膠袋丟棄路邊！　醫：出生不到2天

▲阿根廷一名女嬰被丟棄在路邊,背上竟然還插著一把生鏽的刀子。(示意圖/LibreStock)

記者吳美依/綜合外電報導

阿根廷米西奧內斯省(Misiones)發生一起驚駭事件。一個新生兒被藍色、粉紅色相間的毯子包裹住,裝在一個黑色塑膠袋內,丟棄在馬路邊,背上甚至插了一把生鏽的刀。但她的生命力相當堅韌,經過急救治療後幸運存活。

綜合《每日郵報》、《太陽報》報導,31歲的健身教練佩約納(Diego Sebastian Penayo)經過寇斯塔內拉.奧伊斯特大道(Costanera Oeste Avenue)時,聽見嬰兒的哭聲。他循聲尋找,竟發現背部遭刺傷的女嬰,趕緊把孩子帶去附近的警察局。

OMG, New born baby girl found abandoned in Argentina with a rusty knife sticking out of her back: A passerby found her, taken to hospital she will survive, mom has been arrested https://t.co/iK89sQPecZ via @MailOnline