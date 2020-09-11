接受緬甸迫害羅興亞人罪行　翁山蘇姬喪失「沙卡洛夫獎」活動資格

▲緬甸國務資政、實質上的總理翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

緬甸國務資政、實質上的總理翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）曾被視為民主鬥士，1990年榮獲「沙卡洛夫獎」（Sakharov Prize），但之後卻被指控，必須替國內少數族群羅興亞人的迫害與種族滅絕負責。歐洲議會（EP）於10日宣布，取消翁山蘇姬參加獲獎人活動的資格。

根據歐洲議會官方網站，議會會議主席決定，正式終止翁山蘇姬參加得獎人社群的資格，也就是說，把她排除在此獎項的所有活動之外。聲明中指出，翁山蘇姬「沒有採取行動，且接受了針對緬甸羅興亞社群持續進行中的犯罪」。

▲翁山蘇姬2019年12月11日首次在國際法庭上就緬甸屠殺羅興亞人一事抗辯。（圖／路透）

「沙卡洛夫獎」旨在保護與捍衛人權。根據《半島電視台》，知情人士透露，該獎項是為了表彰翁山蘇姬1990年前的努力，所以無法撤銷；但是，歐洲議會的「排除」決定，是目前最嚴厲的制裁。

翁山蘇姬1990年獲得「沙卡洛夫思想自由獎」（Sakharov Prize for Freedom of Thought），因「為了國家民主奮鬥」獲得表彰，隔年也獲得諾貝爾和平獎的殊榮。但是，她去年因羅興亞迫害被告上海牙國際法庭，回應種族滅絕的指控時，卻替緬甸軍方辯護，完全沒有提及羅興亞人。

▲超過70萬羅興亞人流離失所 。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



羅興亞人是緬甸的穆斯林少數族群，擁有自己的語言與文化，大多居住在與孟加拉接壤的若開邦（Rakhine），但始終沒有被政府視為公民，時常被定義為非法移民，與當局的關係長期緊張。

當地武裝分子2017年8月25日攻擊哨站，殺害數名警官，引發軍方血腥鎮壓，導致許多村莊被燒毀，平民受到攻擊、強暴或殺害，超過70萬人逃到孟加拉，生活於難民營之中。

聯合國調查人員指出，此鎮壓具有「種族滅絕的意圖」，但緬甸政府反駁指控，也否認軍方暴力行為，宣稱此舉是為了保護國家免於受到羅興亞「激進武裝份子」的攻擊。

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