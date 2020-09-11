傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

▲艾斯移動創辦人曾冠智(圖中)。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

全球產業在新冠疫情衝擊後都面臨「數位轉型」壓力，傳統產業壓力更大，尤其面對AI、大數據、雲端等新工具感到陌生。推出AI創新應用服務平台「Ｍobii!」的艾斯移動創辦人曾冠智說，疫情帶來的啟示，就是產業要做好轉型準備，而前瞻計劃加重對智慧產業、地方創生產業的補助，要好好把握。他評估，有準備的，疫情結束後，人潮回籠、平台也升級，業績可一飛衝天，把之前掉的生意一次拉回來；但沒準備的，可能就會被淘汰。

曾冠智說，最近常遇到產業界人士問他：「怎麼辦，遇到疫情才發現我們實體商店沒有線上平台，我要花錢去做App嗎?」但是做平台要花錢，只有一筆錢還好，平台開下去，其實每一天都要燒錢，沒生意時更是壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，其實以用戶的觀點來說，不需要那麼多App、也不需要那麼多平台。尤其，平台和App間沒連在一起的話，就一點用都沒有。消費者需要的是一個最大的、單一的入口，幫大家解決最重要的問題，對業主來說也是，像是「人在哪？」很重要，人潮就是車潮就是錢潮，需要一個導流。

曾冠智說，Ｍobii!在很短的時間內整合了交通、旅遊、支付，甚至電信等，在高雄做出成績，這次回到台北加入了台北市商業會，平台也優先給商會的138個公會會員使用，幾個功能像是，不透過現金而是用手機的掃碼支付等，商家就不要再去搞什麼pay，裝了App，什麼錢都可以收，不管線上線下。

另外，他也指出，外送點餐因為這次疫情整個行業大爆發，因為大家都不能出門，所以外送這件事改變了產業的方向，未來服務和商品真的不一定要進店，所有的東西都能送到家、送到公司。以後如果開店，等著人上門，這個店或商圈會有一點危險。

他說，Mobii!已經整合了本土的外送平台，費用比國外知名的外送更低，店家上架費全免，成交額抽得比其他平台再少一半。他誓言要做一個「超級大的整合」。

曾冠智鼓勵台北市的傳統商家一定要站在「數位轉型」的前線。「其實消費者不要太多功能，如果App打開來，有優惠、可以找到所有吃喝玩樂的資訊，這就是市民、觀光客需要的。服務越多元，自然會有人、自然會有錢潮。」

而平台會回饋給業者大數據，業者可拿到自己行業的客戶資料。大家在串在一個平台的好處是，你的客戶也會去他的商圈，他的商圈也會來逛你的店鋪，是一個共同生態圈，但如果沒有平台綁在一起，大家就沒辦法共生、串聯更多中央與地方的資源。

他說，因為疫情，前幾天新聞，前瞻計畫2000多億元的軌道交通全挪掉，裡面1000多億元挪來做數位轉型相關AI產業、地方創生產業，就看在地業者有沒有心，怎麼把握機會。